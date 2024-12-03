Во вторник, 3 декабря, состоится ответный матч второго раунда плей-офф ЧЕ-2025 среди женщин, в котором будут играть национальные сборные Бельгии и Украины. Игра пройдет в Левене (Бельгия) на поле стадиона «Ден Дреф», начало – в 21:15 по Киеву.

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В предыдущем раунде плей-офф Украина одолела Турцию (3:1 по сумме двух матчей), а Бельгия оказалась сильнее Греции (0:0 и 5:0).

В первом матче между командами, состоявшемся 29 ноября, украинки на условно домашнем поле уступили 0:2. Теперь, чтобы выйти на чемпионат Европы, нужно сделать практически невозможное.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Украина в украинской версии сайта.