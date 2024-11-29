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Сборная УКРАИНЫ
29 ноября 2024, 20:56 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:23
1044
1

Дотянуться до Евро. Женская сборная Украины проиграла первый матч Бельгии

Украинки не смогли оказать сопротивление соперницам

29 ноября 2024, 20:56 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:23
1044
1
Дотянуться до Евро. Женская сборная Украины проиграла первый матч Бельгии
УАФ

Женская сборная Украины провела первый матч квалификации Евро-2025. Соперником «сине-желтых» стала команда Бельгии, которая добралась до четвертьфинала на прошлом чемпионате Европы.

Уже на 1-й минуте встречи украинки могли открыть счет, но Овдийчук с близкого расстояния не переиграла Лифтхус. Бельгийки с ответом тянуть не стали: вскоре уже Келюшик прищлось демонстрировать свое мастерство после удара Вулларт и добивания ван Керкховен.

В дальнейшем бельгийки полностью завладели территориальным преимуществом, пытаясь оказывать постоянное давление на оборону сборной Украины. Номинальные хозяйки поля тратили много сил на отбор и почти все время были вынуждены играть без мяча. Свое преимущество сборная Бельгии реализовала в середине первой половины встречи, когда ван Керкховен головой замкнула навес Ванхавермат.

После пропущенного гола украинки заиграли активнее, но им не хватало конструктивных действий в завершающей стадии. После перерыва рисунок игры не изменился. Бельгийки контролировали ход встречи, а «сине-желтые» предпринимали безуспешные попытки обострить ситуацию у ворот соперниц.

Точку в матче поставила Вулларт, которая опередила Келюшик и отправила мяч в пустые ворота. Болгарская рефери поначалу зафиксировала оффсайд у Вулларт, но после проверки эпизода ВАР указала на центр поля.

Сборная Бельгии одержала уверенную победу и стала ближе к выходу на чемпионат Европы. Ответный матч команды проведут 3 декабря.

Квалификация Евро-2025 среди женщин. Плей-офф. Первый матч.

Украина – Бельгия – 0:2

Гол: ван Керкховен (21), Вулларт (93)

Предупреждения: Басанская (64) – ван Керкховен (52), Вулларт (77)

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Котик, Петрик, Семкив, Овдийчук, Химич, Андрухив (Малахова, 89), Гирин (Козлова, 76), Кравчук (Глущенко, 70)

Бельгия: Лихтфус, Янссен, Кеес, Тысяк, Кайман, Миссипо, Вулларт, Ванхавермарт, Эрлингс (Детрейер, 70), ван Керкховен (де Кеньи, 89), Янссенс (Делакау, 89)

Арбитр: Христиана Гутева (Болгария)

Стадион «Мардан Спорт Комплекс» (Анталья, Турция)

УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко чемпионат Европы по футболу среди женщин Украина - Бельгия женская сборная Бельгии по футболу отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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