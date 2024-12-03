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  4. Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Молодежные турниры
03 декабря 2024, 20:41 | Обновлено 03 декабря 2024, 21:10
2476
9

Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025

Церемония жеребьевки состоялась в Братиславе, столице Словакии

03 декабря 2024, 20:41 | Обновлено 03 декабря 2024, 21:10
2476
9
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
УЕФА

Вечером 3 декабря состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы 2025 U-21.

Церемония прошла в филармонии Редута в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-21 под руководством Унаи Мельгосы попала в группу D.

  • Соперниками Украины будут: Финляндия, Нидерланды, Дания

Финальная стадия пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии. Во время жеребьевки 16 участников были разбиты на 4 группы по 4 сборные.

Две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал.

Жеребьевка Евро-2025 U-21

🔹 Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния

🔹 Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения

🔹 Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия

🔹 Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания

Плей-офф Евро-2025 U-21

Четвертьфиналы

  • Четвертьфинал 1: 1A – 2В
  • Четвертьфинал 2: 1B – 2A
  • Четвертьфинал 3: 1C – 2D
  • Четвертьфинал 4: 1D – 2C

Полуфиналы

  • Полуфинал 1: победитель QF1 – победитель QF3
  • Полуфинал 2: победитель QF2 – победитель QF4

Финал

  • 28 июня 2025, Братислава

Стадионы Евро-2025 U-21

  • Национальный, Братислава (три матча группы А, полуфинал, финал)
  • Антон Малатински, Трнава (три матча группы А, четвертьфинал)
  • ДАК-Арена, Дунайска-Стреда (три матча группы В, четвертьфинал)
  • Нитра, Нитра (три матча группы В)
  • Местски, Тренчин (три матча группы С)
  • Жилина, Жилина (три матча группы С, четвертьфинал)
  • Кошице футбол арена, Кошице (три матча группы D, полуфинал)
  • Татран, Прешов (три матча группы D, четвертьфинал)

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жеребьевка сборная Украины по футболу U-21 выбор редакции Евро-2025 U-21
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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andruha40
Дуже навіть непоганий жереб.Удачі нашій збірній!!!!!!!!
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+4
Kitten
Нормас жереб.Більш менш рівна група.Побачимо як там воно буде...Будемо вболівати!
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+2
Отаман
Дуже добре🥳
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+1
Strontium
Группа жизни)
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0
Юра Ганусяк
Голландія вийшла без втрат, 10 перемог але була група ніяка. треба виходити з групи.
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0
cаша зардунов
Повиннi добре зiграти.
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0
antt
Матчі навіть поближче нашого кордону
Ответить
0
GloryUkraine
Повинні виходити з групи. 
Ответить
0
serhiy
На вигляд сама нормальна група,але як грають наші суперники-хз.
Ответить
0
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