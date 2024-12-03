Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Церемония жеребьевки состоялась в Братиславе, столице Словакии
Вечером 3 декабря состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы 2025 U-21.
Церемония прошла в филармонии Редута в Братиславе, столице Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины U-21 под руководством Унаи Мельгосы попала в группу D.
- Соперниками Украины будут: Финляндия, Нидерланды, Дания
Финальная стадия пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии. Во время жеребьевки 16 участников были разбиты на 4 группы по 4 сборные.
Две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал.
Жеребьевка Евро-2025 U-21
🔹 Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния
🔹 Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения
🔹 Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия
🔹 Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания
Плей-офф Евро-2025 U-21
Четвертьфиналы
- Четвертьфинал 1: 1A – 2В
- Четвертьфинал 2: 1B – 2A
- Четвертьфинал 3: 1C – 2D
- Четвертьфинал 4: 1D – 2C
Полуфиналы
- Полуфинал 1: победитель QF1 – победитель QF3
- Полуфинал 2: победитель QF2 – победитель QF4
Финал
- 28 июня 2025, Братислава
Стадионы Евро-2025 U-21
- Национальный, Братислава (три матча группы А, полуфинал, финал)
- Антон Малатински, Трнава (три матча группы А, четвертьфинал)
- ДАК-Арена, Дунайска-Стреда (три матча группы В, четвертьфинал)
- Нитра, Нитра (три матча группы В)
- Местски, Тренчин (три матча группы С)
- Жилина, Жилина (три матча группы С, четвертьфинал)
- Кошице футбол арена, Кошице (три матча группы D, полуфинал)
- Татран, Прешов (три матча группы D, четвертьфинал)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии встретятся сильнейшие команды Бундеслиги
Александрия набрала 36 очков и догнала Динамо на вершине УПЛ