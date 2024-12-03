Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025

Вечером 3 декабря состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы 2025 U-21.

Церемония прошла в филармонии Редута в Братиславе, столице Словакии.

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Сборная Украины U-21 под руководством Унаи Мельгосы попала в группу D.

Соперниками Украины будут: Финляндия, Нидерланды, Дания

Финальная стадия пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии. Во время жеребьевки 16 участников были разбиты на 4 группы по 4 сборные.

Две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал.

Жеребьевка Евро-2025 U-21

🔹 Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния

🔹 Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения

🔹 Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия

🔹 Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания

Плей-офф Евро-2025 U-21

Четвертьфиналы

Четвертьфинал 1: 1A – 2В

Четвертьфинал 2: 1B – 2A

Четвертьфинал 3: 1C – 2D

Четвертьфинал 4: 1D – 2C

Полуфиналы

Полуфинал 1: победитель QF1 – победитель QF3

Полуфинал 2: победитель QF2 – победитель QF4

Финал

28 июня 2025, Братислава

Стадионы Евро-2025 U-21