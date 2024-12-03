Жеребьевка Евро-2025 U-21. Соперники для Украины U-21. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 3 декабря в 20:00 процедуру жеребьевки в Братиславе
Во вторник, 3 декабря, в 20:00 по киевскому времени пройдет жеребьевка финального турнира чемпионата Европы 2025 U-21. Церемония состоится в здании филармонии Редута в Братиславе, столице Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Финальная стадия пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии. Во время жеребьевки 16 участников будут разбиты на 4 группы по 4 сборные. Две сильнейшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал.
Сборная Украины попала во 2-ю корзину для жеребьевки Евро-2025 U-21
Процедура жеребьевки. 16 команд разделены на четыре корзины в соответствии с их положением в рейтинге молодежных сборных УЕФА.
Жеребьевка начинается с корзины 1, из которой выбирается команда и попадает в первую доступную группу (в алфавитном порядке). Чтобы определить место данной команды в группе, из соответствующей чаши вытягивается шар, например, из группы B, чтобы определить место в группе (B1, B2, B3 или B4).
Следующий шар вытягивается, чтобы определить соответствующую команду в следующую доступную группу. Снова берется шар из соответствующей чаши с позициями в группах, и та же процедура повторяется до тех пор, пока каждая команда из корзины 1 не будет определена в свою группу и не получит там свою позицию.
После команд из первой корзины процедура повторяется для всех остальных. Словакия как хозяйка получила позицию А1. Таким образом, в группу А не могут попасть команды из ее 4-й корзины. После жеребьевки УЕФА опубликует обновленное расписание турнира с указанием времени начала всех матчей.
Жеребьевка Евро-2025 U-21. Соперники для Украины U-21. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию жеребьевки 3 декабря в 20:00 проводит официальный сайт УЕФА
Корзины для жеребьевки Евро-2025 U-21
- Корзина 1: Испания, Англия (чемпион), Португалия, Нидерланды
- Корзина 2: Германия, Франция, Украина, Италия
- Корзина 3: Дания, Румыния, Польша, Чехия
- Корзина 4: Грузия, Словения, Финляндия, Словакия (хозяева)
Стадионы Евро-2025 U-21
- Национальный, Братислава (три матча группы А, полуфинал, финал)
- Антон Малатински, Трнава (три матча группы А, четвертьфинал)
- ДАК-Арена, Дунайска-Стреда (три матча группы В, четвертьфинал)
- Нитра, Нитра (три матча группы В)
- Местски, Тренчин (три матча группы С)
- Жилина, Жилина (три матча группы С, четвертьфинал)
- Кошице футбол арена, Кошице (три матча группы D, полуфинал)
- Татран, Прешов (три матча группы D, четвертьфинал)
Плей-офф Евро-2025 U-21
Четвертьфиналы
- Четвертьфинал 1: 1A – 2В
- Четвертьфинал 2: 1B – 2A
- Четвертьфинал 3: 1C – 2D
- Четвертьфинал 4: 1D – 2C
Полуфиналы
- Полуфинал 1: победитель QF1 – победитель QF3
- Полуфинал 2: победитель QF2 – победитель QF4
Финал
- 28 июня 2025, Братислава
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