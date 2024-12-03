Во вторник, 3 декабря, в 20:00 по киевскому времени пройдет жеребьевка финального турнира чемпионата Европы 2025 U-21. Церемония состоится в здании филармонии Редута в Братиславе, столице Словакии.

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Финальная стадия пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии. Во время жеребьевки 16 участников будут разбиты на 4 группы по 4 сборные. Две сильнейшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал.

Сборная Украины попала во 2-ю корзину для жеребьевки Евро-2025 U-21

Процедура жеребьевки. 16 команд разделены на четыре корзины в соответствии с их положением в рейтинге молодежных сборных УЕФА.

Жеребьевка начинается с корзины 1, из которой выбирается команда и попадает в первую доступную группу (в алфавитном порядке). Чтобы определить место данной команды в группе, из соответствующей чаши вытягивается шар, например, из группы B, чтобы определить место в группе (B1, B2, B3 или B4).

Следующий шар вытягивается, чтобы определить соответствующую команду в следующую доступную группу. Снова берется шар из соответствующей чаши с позициями в группах, и та же процедура повторяется до тех пор, пока каждая команда из корзины 1 не будет определена в свою группу и не получит там свою позицию.

После команд из первой корзины процедура повторяется для всех остальных. Словакия как хозяйка получила позицию А1. Таким образом, в группу А не могут попасть команды из ее 4-й корзины. После жеребьевки УЕФА опубликует обновленное расписание турнира с указанием времени начала всех матчей.

Жеребьевка Евро-2025 U-21. Соперники для Украины U-21. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки 3 декабря в 20:00 проводит официальный сайт УЕФА

Корзины для жеребьевки Евро-2025 U-21

Корзина 1: Испания, Англия (чемпион), Португалия, Нидерланды

Корзина 2: Германия, Франция, Украина , Италия

, Италия Корзина 3: Дания, Румыния, Польша, Чехия

Корзина 4: Грузия, Словения, Финляндия, Словакия (хозяева)

Стадионы Евро-2025 U-21

Национальный, Братислава (три матча группы А, полуфинал, финал)

Антон Малатински, Трнава (три матча группы А, четвертьфинал)

ДАК-Арена, Дунайска-Стреда (три матча группы В, четвертьфинал)

Нитра, Нитра (три матча группы В)

Местски, Тренчин (три матча группы С)

Жилина, Жилина (три матча группы С, четвертьфинал)

Кошице футбол арена, Кошице (три матча группы D, полуфинал)

Татран, Прешов (три матча группы D, четвертьфинал)

Плей-офф Евро-2025 U-21

Четвертьфиналы

Четвертьфинал 1: 1A – 2В

Четвертьфинал 2: 1B – 2A

Четвертьфинал 3: 1C – 2D

Четвертьфинал 4: 1D – 2C

Полуфиналы

Полуфинал 1: победитель QF1 – победитель QF3

Полуфинал 2: победитель QF2 – победитель QF4

Финал