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Молодежные турниры
03 декабря 2024, 07:39 | Обновлено 03 декабря 2024, 07:54
335
0

Жеребьевка Евро-2025 U-21. Соперники для Украины U-21. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 декабря в 20:00 процедуру жеребьевки в Братиславе

03 декабря 2024, 07:39 | Обновлено 03 декабря 2024, 07:54
335
0
Жеребьевка Евро-2025 U-21. Соперники для Украины U-21. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Во вторник, 3 декабря, в 20:00 по киевскому времени пройдет жеребьевка финального турнира чемпионата Европы 2025 U-21. Церемония состоится в здании филармонии Редута в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальная стадия пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии. Во время жеребьевки 16 участников будут разбиты на 4 группы по 4 сборные. Две сильнейшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состоятся полуфиналы и финал.

Сборная Украины попала во 2-ю корзину для жеребьевки Евро-2025 U-21

Процедура жеребьевки. 16 команд разделены на четыре корзины в соответствии с их положением в рейтинге молодежных сборных УЕФА.

Жеребьевка начинается с корзины 1, из которой выбирается команда и попадает в первую доступную группу (в алфавитном порядке). Чтобы определить место данной команды в группе, из соответствующей чаши вытягивается шар, например, из группы B, чтобы определить место в группе (B1, B2, B3 или B4).

Следующий шар вытягивается, чтобы определить соответствующую команду в следующую доступную группу. Снова берется шар из соответствующей чаши с позициями в группах, и та же процедура повторяется до тех пор, пока каждая команда из корзины 1 не будет определена в свою группу и не получит там свою позицию.

После команд из первой корзины процедура повторяется для всех остальных. Словакия как хозяйка получила позицию А1. Таким образом, в группу А не могут попасть команды из ее 4-й корзины. После жеребьевки УЕФА опубликует обновленное расписание турнира с указанием времени начала всех матчей.

Жеребьевка Евро-2025 U-21. Соперники для Украины U-21. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки 3 декабря в 20:00 проводит официальный сайт УЕФА

📺 Видеотрансляция

Корзины для жеребьевки Евро-2025 U-21

  • Корзина 1: Испания, Англия (чемпион), Португалия, Нидерланды
  • Корзина 2: Германия, Франция, Украина, Италия
  • Корзина 3: Дания, Румыния, Польша, Чехия
  • Корзина 4: Грузия, Словения, Финляндия, Словакия (хозяева)

Стадионы Евро-2025 U-21

  • Национальный, Братислава (три матча группы А, полуфинал, финал)
  • Антон Малатински, Трнава (три матча группы А, четвертьфинал)
  • ДАК-Арена, Дунайска-Стреда (три матча группы В, четвертьфинал)
  • Нитра, Нитра (три матча группы В)
  • Местски, Тренчин (три матча группы С)
  • Жилина, Жилина (три матча группы С, четвертьфинал)
  • Кошице футбол арена, Кошице (три матча группы D, полуфинал)
  • Татран, Прешов (три матча группы D, четвертьфинал)

Плей-офф Евро-2025 U-21

Четвертьфиналы

  • Четвертьфинал 1: 1A – 2В
  • Четвертьфинал 2: 1B – 2A
  • Четвертьфинал 3: 1C – 2D
  • Четвертьфинал 4: 1D – 2C

Полуфиналы

  • Полуфинал 1: победитель QF1 – победитель QF3
  • Полуфинал 2: победитель QF2 – победитель QF4

Финал

  • 28 июня 2025, Братислава

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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