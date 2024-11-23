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Молодежные турниры
23 ноября 2024, 04:00 | Обновлено 23 ноября 2024, 04:40
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Сборная Украины U-21 попала во вторую корзину для жеребьевки Евро-2025 U-21

Команда Унаи Мельгосы летом 2025 года примет участие в финальном раунде ЧЕ

23 ноября 2024, 04:00 | Обновлено 23 ноября 2024, 04:40
88
0
Сборная Украины U-21 попала во вторую корзину для жеребьевки Евро-2025 U-21
УЕФА

Молодежная сборная Украины U-21 вошла во вторую корзину для жеребьевки финального турнира Евро-2025 U-21.

Украинская команда узнает трех соперников в групповом раунде во время жеребьевки в Братиславе.

Процедура жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2025 U-21 пройдет в столице Словакии 3 декабря в 20:00 по киевскому времени.

Всего в финальном турнире ЧЕ примут участие 16 команд. Сборные распределены на 4 корзины по рейтингу УЕФА для сборных U-21.

Подопечные Унаи Мельгосы попали во вторую корзину вместе с командами Германии, Франции, Италии – эти сборные не станут соперниками сине-желтых в группе. В первую корзину вошли: Испания, Англия, Португалия, Нидерланды.

Путем жеребьевки УЕФА распределит 16 сборных на 4 группы по 4 команды в каждой. После группового этапа по две сильнейшие команды каждого квартета выйдут в четвертьфинал, а далее определят победителя в плей-офф.

Финальный турнир Евро-2025 U-21 пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Жеребьевка Евро-2025 U-21. Состав корзин

🔹 Корзина 1: Испания (42,177), Англия (39,964), Португалия (39,098), Нидерланды (38,730)

🔹 Корзина 2: Германия (36,793), Франция (35,632), Украина (33,734), Италия (33,701)

🔹 Корзина 3: Дания (33,236), Румыния (31,493), Польша (30,732), Чехия (30,100)

🔹 Корзина 4: Грузия (29,226), Словения (28,886), Финляндия (28,552), Словакия (27,248)

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Евро-2025 U-21 Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 жеребьевка статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов Источник: УЕФА
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