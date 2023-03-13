ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
Что в голове Потаповой – трудно сказать...
12 марта состоялся матч 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) между Джессикой Пегулой (США, WTA 3) и россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 28).
Игра завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 7:5 в пользу Пегулы.
На матч Потапова вышла в футболке московского футбольного клуба «спартак».
Польский журналист Адам Ромер в своем Twitter в недоумении задал риторический вопрос:
«Что ж, вот и первый случай, который нужно рассмотреть с точки зрения допуска или не допуска на Уимблдон. Это повод исключить Потапову или пока нет?».
По информации британских СМИ в случае отмены бана на Уимблдоне в этом году для теннисистов из рф и рб, их могут попросить подписать Кодекс поведения до начала турнира. Детали Кодекса неизвестны, однако вряд-ли там будет пункт о том, что спортсменам будет разрешено явная демонстрировать любую поддержку россии...
No to mamy pierwszy przypadek do rozpatrzenia w kontekście gry lub nie na #Wimbledon. Czy to jest powód, by Potapową wykluczyć czy jeszcze nie? https://t.co/qSlO6EWGBy— Adam Romer (@AdamRomer13) March 12, 2023
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Тут не те що Спартак. Вони вийшла з рекламою Лукойлу, який на весь екран. Думаю за це їй Лукойл забашляв гроші. Не думаю, що таке дозволено в тенісі. Вже за сам цей факт її би мали покарати. Пам'ятаю як якось тенісиста штрафували за той факт, що він вийшов з додатковою сумкою (як це роблять тенісисти), на якій була написана реклама бренду більше за розмірами, ніж це дозволено правилами. У них регламентується, скільки сантиметрів площі може зайняти реклама. А тут взагалі пряма реклама сторонньої фірми на футболці. Тоді всі почнуть за пару тисяч вдягати футболки з чужими брендами.