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WTA
13 марта 2023, 14:29 | Обновлено 13 марта 2023, 14:32
2217
1

ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака

Что в голове Потаповой – трудно сказать...

13 марта 2023, 14:29 | Обновлено 13 марта 2023, 14:32
2217
1
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Потапова

12 марта состоялся матч 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) между Джессикой Пегулой (США, WTA 3) и россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 28).

Игра завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 7:5 в пользу Пегулы.

На матч Потапова вышла в футболке московского футбольного клуба «спартак».

Польский журналист Адам Ромер в своем Twitter в недоумении задал риторический вопрос:

«Что ж, вот и первый случай, который нужно рассмотреть с точки зрения допуска или не допуска на Уимблдон. Это повод исключить Потапову или пока нет?».

По информации британских СМИ в случае отмены бана на Уимблдоне в этом году для теннисистов из рф и рб, их могут попросить подписать Кодекс поведения до начала турнира. Детали Кодекса неизвестны, однако вряд-ли там будет пункт о том, что спортсменам будет разрешено явная демонстрировать любую поддержку россии...

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Анастасия Потапова Джессика Пегула WTA Индиан-Уэллс российско-украинская война видео Спартак Москва
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 1
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anacreon
Так вони скоро і зігувати будуть цілком відкрито, бо бачать куди вітер дує і що цивілізанти втомилися банити їх. Напевно тестують, чи будуть наслідки. Якщо ні, то вони зі своїми триколорами почнуть виходити.
Тут не те що Спартак. Вони вийшла з рекламою Лукойлу, який на весь екран. Думаю за це їй Лукойл забашляв гроші. Не думаю, що таке дозволено в тенісі. Вже за сам цей факт її би мали покарати. Пам'ятаю як якось тенісиста штрафували за той факт, що він вийшов з додатковою сумкою (як це роблять тенісисти), на якій була написана  реклама бренду більше за розмірами,  ніж це дозволено правилами. У них регламентується, скільки сантиметрів площі може зайняти реклама. А тут взагалі пряма реклама сторонньої фірми на футболці. Тоді всі почнуть за пару тисяч вдягати футболки з чужими брендами.
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