ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака

12 марта состоялся матч 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) между Джессикой Пегулой (США, WTA 3) и россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 28).

Игра завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 7:5 в пользу Пегулы.

На матч Потапова вышла в футболке московского футбольного клуба «спартак».

Польский журналист Адам Ромер в своем Twitter в недоумении задал риторический вопрос:

«Что ж, вот и первый случай, который нужно рассмотреть с точки зрения допуска или не допуска на Уимблдон. Это повод исключить Потапову или пока нет?».

По информации британских СМИ в случае отмены бана на Уимблдоне в этом году для теннисистов из рф и рб, их могут попросить подписать Кодекс поведения до начала турнира. Детали Кодекса неизвестны, однако вряд-ли там будет пункт о том, что спортсменам будет разрешено явная демонстрировать любую поддержку россии...

No to mamy pierwszy przypadek do rozpatrzenia w kontekście gry lub nie na #Wimbledon. Czy to jest powód, by Potapową wykluczyć czy jeszcze nie? https://t.co/qSlO6EWGBy