Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Челси будут проблемы с Мудриком – трудно разорвать контракт или продать
Англия
04 марта 2025, 18:15 | Обновлено 04 марта 2025, 18:16
700
0

У Челси будут проблемы с Мудриком – трудно разорвать контракт или продать

Игрок остается в подвешенном состоянии

04 марта 2025, 18:15 | Обновлено 04 марта 2025, 18:16
700
0
У Челси будут проблемы с Мудриком – трудно разорвать контракт или продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Портал Football London, анализируя затянувшуюся ситуацию с допинг-пробой Михаила Мудрика, отметил, что хорошего выхода из положения, скорее всего не будет.

По информации источника, если Мудрик получит длительную дисквалификацию (2-4 года), то клуб может рассмотреть вариант разорвать контракт, но возникнет еще одна проблема.

В Челси ожидают, что тогда игрок будет судиться с лондонцами за договор, рассчитанный на 8,5 лет. В свое время в аналогичной ситуации с Челси судился Адриан Муту, который в итоге проиграл дело, но весь процесс занял длительное время, чего Синие хотели бы избежать.

В случае возможной продажи в Челси понимают, что отбить назад 70+30 миллионов евро, заплаченных Шахтеру, точно не удастся.

По теме:
Стало известно, что сказал тренер Ливерпуля главному арбитру перед удаление
Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
Реал хочет обменяться защитниками с Борнмутом. Им нужен не Хейсен
Михаил Мудрик Челси трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу допинг
Иван Зинченко Источник: Football London
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Футбол | 04 марта 2025, 11:58 8
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт

У саудовского клуба есть финансовые проблемы

Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Бокс | 04 марта 2025, 12:17 6
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун

Атлетическая комиссия выступила с официальным обращением

Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Футбол | 04.03.2025, 07:52
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Футбол | 03.03.2025, 23:55
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04.03.2025, 17:06
Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
03.03.2025, 01:18
Бокс
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
03.03.2025, 12:03 11
Футбол
Усик анонсировал возвращение на ринг
Усик анонсировал возвращение на ринг
03.03.2025, 22:25 1
Бокс
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
03.03.2025, 00:40 4
Бокс
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
03.03.2025, 18:30 26
Футбол
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
03.03.2025, 06:29 6
Футбол
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем