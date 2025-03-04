У Челси будут проблемы с Мудриком – трудно разорвать контракт или продать

Портал Football London, анализируя затянувшуюся ситуацию с допинг-пробой Михаила Мудрика, отметил, что хорошего выхода из положения, скорее всего не будет.

По информации источника, если Мудрик получит длительную дисквалификацию (2-4 года), то клуб может рассмотреть вариант разорвать контракт, но возникнет еще одна проблема.

В Челси ожидают, что тогда игрок будет судиться с лондонцами за договор, рассчитанный на 8,5 лет. В свое время в аналогичной ситуации с Челси судился Адриан Муту, который в итоге проиграл дело, но весь процесс занял длительное время, чего Синие хотели бы избежать.

В случае возможной продажи в Челси понимают, что отбить назад 70+30 миллионов евро, заплаченных Шахтеру, точно не удастся.