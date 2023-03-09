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Уимблдон
09 марта 2023, 18:47 |
190
0

Спортсменов из рф обяжут подписать кодекс поведения для допуска на Уимблдон

Уимблдон также запретит использование российских флагов и символов на своей территории

09 марта 2023, 18:47 |
190
0
Спортсменов из рф обяжут подписать кодекс поведения для допуска на Уимблдон
Уимблдон

Российским игрокам будет разрешено участвовать в Уимблдоне. Сообщается, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета снял запрет из-за давления со стороны теннисных организаций.

Сообщается, что игроки из рф и рб будут дисквалифицированы, если проявят какую-либо поддержку вторжению в Украины. Российских игроков не будут принуждать к публичному заявлению о несогласии с войной против Украины, как предлагал в прошлом году тогдашний министр спорта Найджел Хаддлстон, но их могут попросить подписать кодекс поведения перед турниром. Ожидается, что Уимблдон также запретит использование российских флагов и символов на территории, как это было в Мельбурне. Предложенное Уимблдоном компромиссное решение поддерживается британским правительством.

Отметим, что в прошлом году британцы не пустили на свои турниры спортсменов из рф и рб, за что мужской и женский туры лишили Уимблдон рейтинговых очков и пригрозили лишить лицензии турниры в Англии, если запрет не отменят. Также LTA была оштрафована на 1,5 миллиона фунтов. В этом году британцы могли лишиться 20 миллионов фунтов.

Уимблдон-2023 состоится с 3 по 16 июля.

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Уимблдон-2023 российско-украинская война
Источник Daily Mail
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