Спортсменов из рф обяжут подписать кодекс поведения для допуска на Уимблдон

Российским игрокам будет разрешено участвовать в Уимблдоне. Сообщается, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета снял запрет из-за давления со стороны теннисных организаций.

Сообщается, что игроки из рф и рб будут дисквалифицированы, если проявят какую-либо поддержку вторжению в Украины. Российских игроков не будут принуждать к публичному заявлению о несогласии с войной против Украины, как предлагал в прошлом году тогдашний министр спорта Найджел Хаддлстон, но их могут попросить подписать кодекс поведения перед турниром. Ожидается, что Уимблдон также запретит использование российских флагов и символов на территории, как это было в Мельбурне. Предложенное Уимблдоном компромиссное решение поддерживается британским правительством.

Отметим, что в прошлом году британцы не пустили на свои турниры спортсменов из рф и рб, за что мужской и женский туры лишили Уимблдон рейтинговых очков и пригрозили лишить лицензии турниры в Англии, если запрет не отменят. Также LTA была оштрафована на 1,5 миллиона фунтов. В этом году британцы могли лишиться 20 миллионов фунтов.

Уимблдон-2023 состоится с 3 по 16 июля.