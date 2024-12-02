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  4. ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
Англия
02 декабря 2024, 14:57 |
1569
5

ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ

Гари Линекер остро высказался об Игоре Беланове

02 декабря 2024, 14:57 |
1569
5
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Легендарный английский форвард «Эвертона», «Тоттенхэма» и «Барселоны» Гари Линекер в жестком ключе высказался о украинском обладателе «Золотого мяча» Игоре Беланове.

Случилось это на совместном подкасте с Родри, который привез на встречу «Золотой мяч». Англичанин взял его в руки и сказал, что у него «украли» такой в свое время, при чем тот, о ком «Родри никогда не слышал» и назвал Игоря Беланова, после чего произнес фразу «I can fuck off».

В том сезоне, когда украинец взял награду, а то был 1986 год, Линекер действительно заслуживал получить «Золотой мяч», став лучшим бомбардиром чемпионата мира с 6 голами, забив 30 голов за «Эвертон» и неплохо начав сезон в испанской «Барселоне», но премию отдали Игорю Беланову, который выиграл чемпионат и Суперкубок СССР, Кубок обладателей Кубков и забил 4 на мундиале. За киевлян Игорь забил 14 голов в 32 матчах.

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Гари Линекер Родри Игорь Беланов Золотой мяч
Данііл Киріяка Источник: YouTube
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Комментарии 5
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Harun Bakircioğlu
А где тут критика Беланова? Сначала больше похоже на стеб с Родри, типа молодое поколение нихрена не знает, ничем не интересуется, а потом "I can fuck off". Как его можно перевести? "А я могу пойти нахрен".
Линекер постоянно шутит про то, что не получил Золотой мяч, он вроде футбольного стендаписта на тв.
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+1
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mazepa1967
Ще б згадав Римську імперію
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+1
Istm
Товариш трохи маячню несе. Найвище його досягнення - це Кубок Кубків у складі Барселони. Бєланов досяг цього ж, причому трьома роками раніше.
А ще Бєланов срібний призер Євро (так, можливо міг би стати і чемпіоном, якби забив пенальті у другому таймі), а цей товариш не має подібних титулів взагалі.
Тому вважати, що він більше заслуговував на ЗМ ніж Бєланов, якось недоречно.
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+1
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