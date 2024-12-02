ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
Гари Линекер остро высказался об Игоре Беланове
Легендарный английский форвард «Эвертона», «Тоттенхэма» и «Барселоны» Гари Линекер в жестком ключе высказался о украинском обладателе «Золотого мяча» Игоре Беланове.
Случилось это на совместном подкасте с Родри, который привез на встречу «Золотой мяч». Англичанин взял его в руки и сказал, что у него «украли» такой в свое время, при чем тот, о ком «Родри никогда не слышал» и назвал Игоря Беланова, после чего произнес фразу «I can fuck off».
В том сезоне, когда украинец взял награду, а то был 1986 год, Линекер действительно заслуживал получить «Золотой мяч», став лучшим бомбардиром чемпионата мира с 6 голами, забив 30 голов за «Эвертон» и неплохо начав сезон в испанской «Барселоне», но премию отдали Игорю Беланову, который выиграл чемпионат и Суперкубок СССР, Кубок обладателей Кубков и забил 4 на мундиале. За киевлян Игорь забил 14 голов в 32 матчах.
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Линекер постоянно шутит про то, что не получил Золотой мяч, он вроде футбольного стендаписта на тв.
А ще Бєланов срібний призер Євро (так, можливо міг би стати і чемпіоном, якби забив пенальті у другому таймі), а цей товариш не має подібних титулів взагалі.
Тому вважати, що він більше заслуговував на ЗМ ніж Бєланов, якось недоречно.