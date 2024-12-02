ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ

Легендарный английский форвард «Эвертона», «Тоттенхэма» и «Барселоны» Гари Линекер в жестком ключе высказался о украинском обладателе «Золотого мяча» Игоре Беланове.

Случилось это на совместном подкасте с Родри, который привез на встречу «Золотой мяч». Англичанин взял его в руки и сказал, что у него «украли» такой в свое время, при чем тот, о ком «Родри никогда не слышал» и назвал Игоря Беланова, после чего произнес фразу «I can fuck off».

В том сезоне, когда украинец взял награду, а то был 1986 год, Линекер действительно заслуживал получить «Золотой мяч», став лучшим бомбардиром чемпионата мира с 6 голами, забив 30 голов за «Эвертон» и неплохо начав сезон в испанской «Барселоне», но премию отдали Игорю Беланову, который выиграл чемпионат и Суперкубок СССР, Кубок обладателей Кубков и забил 4 на мундиале. За киевлян Игорь забил 14 голов в 32 матчах.