Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб, за который играет Ярмолюк, установил спецплату за билеты для молодежи
Англия
03 декабря 2024, 20:27 | Обновлено 03 декабря 2024, 20:28
187
0

Клуб, за который играет Ярмолюк, установил спецплату за билеты для молодежи

«Брентфорд» хочет сделать футбол более доступным для подрастающего поколения

03 декабря 2024, 20:27 | Обновлено 03 декабря 2024, 20:28
187
0
Клуб, за который играет Ярмолюк, установил спецплату за билеты для молодежи
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный клуб «Брентфорд» объявил новую инициативу Gen10, которая имеет целью сделать футбол доступным для подрастающего поколения.

Болельщики, которым еще нет 18 лет, будут платить за билеты не более 10 фунтов стерлингов. В клубе отмечают, что это будет касаться не только молодых фанатов «Брентфорда», но и их соперников. Ранее цена билетов начиналась от 25 фунтов стерлингов, что не каждая семья может себе позволить.

Также в «Брентфорде» призывают другие клубы присоединиться к этой инициативе. Они убеждены, что детям лучше проводить свободное время на стадионе, а не где-то еще.

За «Брентфорд» выступает украинский форвард Егор Ярмолюк.

По теме:
Наконец-то. 60-миллионный трансфер МЮ может дебютировать в АПЛ
Грилиш не забивает в Английской Премьер-лиге 351 день подряд
Травма Цыганкова, провал Забарного и Довбик без голов
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд Егор Ярмолюк билеты
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Футбол | 03 декабря 2024, 00:01 8
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Джанлуиджи Буффон

Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Бокс | 03 декабря 2024, 09:17 1
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?

Бывший чемпион высказался о бое в декабре

«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
Футбол | 03.12.2024, 08:03
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
Назван состав женской сборной Украины на матч квалификации Евро с Бельгией
Футбол | 03.12.2024, 20:11
Назван состав женской сборной Украины на матч квалификации Евро с Бельгией
Назван состав женской сборной Украины на матч квалификации Евро с Бельгией
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Футбол | 03.12.2024, 20:41
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
02.12.2024, 13:10 1
Футбол
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 10
Футбол
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
02.12.2024, 03:44 8
Футбол
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
02.12.2024, 03:26 4
Бокс
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
02.12.2024, 02:49
Бокс
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
01.12.2024, 19:32 4
Футбол
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
02.12.2024, 08:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем