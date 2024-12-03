Клуб, за который играет Ярмолюк, установил спецплату за билеты для молодежи

Футбольный клуб «Брентфорд» объявил новую инициативу Gen10, которая имеет целью сделать футбол доступным для подрастающего поколения.

Болельщики, которым еще нет 18 лет, будут платить за билеты не более 10 фунтов стерлингов. В клубе отмечают, что это будет касаться не только молодых фанатов «Брентфорда», но и их соперников. Ранее цена билетов начиналась от 25 фунтов стерлингов, что не каждая семья может себе позволить.

Также в «Брентфорде» призывают другие клубы присоединиться к этой инициативе. Они убеждены, что детям лучше проводить свободное время на стадионе, а не где-то еще.

За «Брентфорд» выступает украинский форвард Егор Ярмолюк.