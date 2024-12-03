Англичане на первом месте. Названы 10 лучших клубов по состоянию на декабрь
Opta обновила свой рейтинг лучших клубов
Статистический портал Opta обновил свой рейтинг лучших клубов мира. Теперь мы можем узнать клуб, который является лучшим в мире по данным портал на момент начала зимы.
И таковым является «Ливерпуль», который благодаря недавним обновлениям рейтингом обошел миланский «Интер». Тройку замыкает «Манчестер Сити». Следом идут «Арсенал» и мадридский «Реал», закрывающий пятерку сильнейших.
Вторая пятерка по спадающей: «Барселона», «Бавария», «ПСЖ», «Аталанта», «Байер».
Liverpool are now the leading men's team in world football according to the Opta Power Rankings.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 28, 2024
Their 2-0 win over Real Madrid took them above Internazionale, meaning they are top for the first time since 22 August 2022.
Can they stay there, though?
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