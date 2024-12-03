Англичане на первом месте. Названы 10 лучших клубов по состоянию на декабрь

Статистический портал Opta обновил свой рейтинг лучших клубов мира. Теперь мы можем узнать клуб, который является лучшим в мире по данным портал на момент начала зимы.

И таковым является «Ливерпуль», который благодаря недавним обновлениям рейтингом обошел миланский «Интер». Тройку замыкает «Манчестер Сити». Следом идут «Арсенал» и мадридский «Реал», закрывающий пятерку сильнейших.

Вторая пятерка по спадающей: «Барселона», «Бавария», «ПСЖ», «Аталанта», «Байер».