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03 декабря 2024, 21:24 |
755
0

Англичане на первом месте. Названы 10 лучших клубов по состоянию на декабрь

Opta обновила свой рейтинг лучших клубов

03 декабря 2024, 21:24 |
755
0
Англичане на первом месте. Названы 10 лучших клубов по состоянию на декабрь
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

Статистический портал Opta обновил свой рейтинг лучших клубов мира. Теперь мы можем узнать клуб, который является лучшим в мире по данным портал на момент начала зимы.

И таковым является «Ливерпуль», который благодаря недавним обновлениям рейтингом обошел миланский «Интер». Тройку замыкает «Манчестер Сити». Следом идут «Арсенал» и мадридский «Реал», закрывающий пятерку сильнейших.

Вторая пятерка по спадающей: «Барселона», «Бавария», «ПСЖ», «Аталанта», «Байер».

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Opta Ливерпуль Интер Милан Барселона Реал Мадрид Арсенал Лондон Манчестер Сити ПСЖ Аталанта Байер Бавария чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу чемпионат Германии по футболу чемпионат Италии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига Серия A Бундеслига Лига 1 (Франция)
Данііл Киріяка Источник: Opta
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