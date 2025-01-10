ВИДЕО. В Окленде определены финалисты. Муж Свитолиной поборется за трофей

10 января состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 52) в двух сетах переиграл Нишеша Басаваредди (США, ATP 133) за 1 час и 48 минут. Это была вторая встреча соперников. Ранее Монфис одолел Нишеша в 1-м раунде соревнований идентичной категории в Брисбене.

38-летний Гаэль 35-й раз в карьере сыграет в финале на уровне АТР. Он поборется за свой 13-й трофей. Монфис 20-й сезон подряд выходит в финал на уровне Тура и стал вторым самым старшим участником решающего матча с 1990 года.

В финале Окленда Монфис встретится с 66-й ракеткой мира Зизу Бергсом (Бельгия). Бельгиец в полуфинале в трех партиях выиграл у Нуну Боржеша (Португалия, ATP 36).

Финальный поединок в Окленде запланирован на 11 января в 03:00 по Киеву. Далее теннисисты отправятся в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии 2025.

АТР 250 Окленд. Хард. 1/2 финала

Нуну Боржеш [7] – Зизу Бергс [Q] – 2:6, 6:3, 5:7

Гаэль Монфис – Нишеш Басаваредди [Q] – 7:6 (7:5), 6:4