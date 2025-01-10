Карина Чоботенко, жена украинского центрального защитника житомирского «Полесья» Сергея Чоботенко, зажгла социальные сети соблазнительной публикацией.

Горячая возлюбленная игрока Украинской Премьер-лиги опубликовала две фотографии, на которых она абсолютно обнаженная позирует в ванной.

В сезоне 2024/25 Сергей Чоботенко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

ФОТО. Полностью обнаженная. Возлюбленная игрока УПЛ соблазняет подписчиков