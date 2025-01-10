ФОТО. Полностью обнаженная. Возлюбленная игрока УПЛ соблазняет подписчиков
Карина Чоботенко знает, что нравится мужчинам
Карина Чоботенко, жена украинского центрального защитника житомирского «Полесья» Сергея Чоботенко, зажгла социальные сети соблазнительной публикацией.
Горячая возлюбленная игрока Украинской Премьер-лиги опубликовала две фотографии, на которых она абсолютно обнаженная позирует в ванной.
В сезоне 2024/25 Сергей Чоботенко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
ФОТО. Полностью обнаженная. Возлюбленная игрока УПЛ соблазняет подписчиков
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