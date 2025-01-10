Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Полностью обнаженная. Возлюбленная игрока УПЛ соблазняет подписчиков
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 11:25 |
1762
4

ФОТО. Полностью обнаженная. Возлюбленная игрока УПЛ соблазняет подписчиков

Карина Чоботенко знает, что нравится мужчинам

10 января 2025, 11:25 |
1762
4
ФОТО. Полностью обнаженная. Возлюбленная игрока УПЛ соблазняет подписчиков
Instagram. Карина Чоботенко

Карина Чоботенко, жена украинского центрального защитника житомирского «Полесья» Сергея Чоботенко, зажгла социальные сети соблазнительной публикацией.

Горячая возлюбленная игрока Украинской Премьер-лиги опубликовала две фотографии, на которых она абсолютно обнаженная позирует в ванной.

В сезоне 2024/25 Сергей Чоботенко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

ФОТО. Полностью обнаженная. Возлюбленная игрока УПЛ соблазняет подписчиков

По теме:
Звезда фильмов для взрослых устроила фотосессию с чемпионским поясом
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
ФОТО. Сколько зарабатывает Роналду за один пост в Instagram. Космос
Сергей Чоботенко Полесье Житомир фото lifestyle
Дмитро Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Слишком нестабильный». Журналисты оценили игру Миколенко в Кубке Англии
Футбол | 10 января 2025, 06:40 2
«Слишком нестабильный». Журналисты оценили игру Миколенко в Кубке Англии
«Слишком нестабильный». Журналисты оценили игру Миколенко в Кубке Англии

«Эвертон» победил «Питерборо» со счетом 2:0 на стадии 1/32 финала

Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Футбол | 09 января 2025, 17:59 4
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб

Иван Калюжный может стать игроком нового клуба уже летом

В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков
Футбол | 10.01.2025, 11:11
В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков
В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Бокс | 10.01.2025, 03:55
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Футбол | 09.01.2025, 12:57
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olex.mykhailov
От цікаво, як до цього її коханий відноситься?
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
09.01.2025, 09:16 3
Бокс
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
09.01.2025, 16:51 5
Бокс
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
08.01.2025, 11:03 15
Футбол
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 11
Футбол
ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета
ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета
08.01.2025, 19:29 1
Теннис
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 20
Теннис
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
08.01.2025, 18:32 4
Футбол
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем