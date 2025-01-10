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  4. Нерес нашел чит-код к итальянской Серии А. А ведь мог быть звездой УПЛ…
Италия
10 января 2025, 14:00 | Обновлено 10 января 2025, 14:01
977
3

Нерес нашел чит-код к итальянской Серии А. А ведь мог быть звездой УПЛ…

Бразильский вингер был успешен в Нидерландах, Португалии, а сейчас начинает покорять Италию

10 января 2025, 14:00 | Обновлено 10 января 2025, 14:01
977
3
Нерес нашел чит-код к итальянской Серии А. А ведь мог быть звездой УПЛ…
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

В августе минувшего года «Наполи» заплатил 28 миллионов евро «Бенфике» за бразильского вингера Давида Нереса, который известен в Украине по непродолжительному пребыванию в составе «Шахтера». С ходу стать ключевым исполнителем в команде Антонио Конте у южноамериканца не вышло, и вплоть до середины декабря на его счету было только одно появление в стартовом составе команды на поединки Серии А.

Весьма консервативный наставник неаполитанцев предпочитал использовать Нереса как игрока ротации. Бразилец 12 раз появлялся на поле до нового года со скамейки запасных, и всего в 2024-м отличился за «Наполи» одним забитым мячом и тремя результативными передачами в элитарном дивизионе итальянского футбола.

Особых предпосылок к тому, чтобы ситуация для Нереса изменилась в лучшую сторону в плане получения большего количества игрового времени не просматривалось, пока проблемы со здоровьем не возникли у Хвичи Кварацхелии и Маттео Политано. Именно это стало, как кажется, переломным моментом для бразильца – он неизменно появлялся в основе «Наполи» в четырех крайних поединках, отличившись в них голом и ассистом, а также оказав активную помощь команде Конте, которая добыла в этих встречах максимум очков – 12.

Впрочем, далеко не в одних цифрах можно увидеть прорыв Нереса. Поскольку его игровое время на поле увеличилось, бразилец наконец-то получил возможность явить Серии А свою отнюдь незаурядную технику и физические данные. Давид показал, что практически одинаково полезно может сыграть как на правом, так и на левом фланге атаки, а догнать его становится еще той задачей для большинства защитников Серии А. Достаточно сказать, что в последнем к настоящему моменту поединке чемпионата Нерес продемонстрировал впечатляющий показатель рывка на скорости – 32,3 км/ч.

А еще в той игре против «фиалок», которую «Наполи» на выезде выиграл со счетом 3:0, Нерес забил мяч, названный официальным аккаунтом Серии А в соцсети Х не иначе как «волшебным». Исполнение и в правду было шикарным: Нерес почти из центра поля, обыгравшись с партнером, влетел в штрафную «Фиорентины», где эффектно и эффективно разобрался с двумя защитниками, а после – нанес неожиданный для вратаря «фиалок» сильный удар в ближний верхний угол, справиться с которым у кипера шансов практически не было.

В Италии уже вовсю рассуждают о том, что Нерес оказывает на игру «Наполи» как явное техническое, так и не менее очевидное тактическое влияние. Первое связано непосредственно с игровыми характеристиками и умениями бразильца. Итальянские журналисты сравнивают Давида с его соотечественником Винисиусом Жуниором из «Реала» в том аспекте, что оба этих игрока являются такими себе «канатоходцами», то есть футболистами, которые стремятся рисковать, используя скорость и дриблинг. В современном футболе, где индивидуализм все чаще и чаще сводится к минимуму, подобного рода исполнители всегда выделяются. Они – смелые, дерзкие, свободные духом, которые по своей природе хотят плыть против течения. При этом, что важно, к своим уже практически 28 годам Давид Нерес научился не перегибать палку с индивидуальными действиями, умея эффективно взаимодействовать с партнерами по команде. Зачастую бразильский легионер «Наполи» старается не забить самостоятельно, а найти хорошей передачей партнера, выведя его на выгодную ударную позицию. Говоря проще, выступления в Европе, где Нерес успел стать успешным в «Аяксе» и «Бенфике», изменило мировоззрение вингера. Сейчас он проповедует не только традиционную бразильскую школу, но и демонстрирует умение находить общий язык с партнерами, интегрироваться в атакующий кулак своей команды, как это любят делать многие нидерландские коллективы.

Нерес в целом предпочитает достаточно прямую манеру игры. Ему импонируют рывки/забегания с последующими передачами или ударами по воротам. А еще бразилец умеет очень хорошо читать ритм игры. Сейчас в Италии его даже ассоциируют с Хвичей Кварацхелией образца чемпионского для «Наполи» сезона-2022/23. В том плане, что как тогда грузина, так и сейчас бразильца, большинство защитников команд Серии А банально не могут «прочитать». Стиль действий Нереса для соперников – все еще нечто новое, чем бразилец продолжает раз за разом удивлять оборону оппонентов, как в уже упоминавшемся поединке против «Фиорентины».

Но по сравнению с Кварацхелией, а также с Дзакканьи, Йылдызом и Леао, Давид Нерес является, скорее, вингером старой закалки. Возможно, прямо сейчас он и вовсе такой один во всей Серии А – чемпионате, где большое количество дриблинга от одного игрока в каждом из поединков вообще большая редкость. Тем самым Нерес, если так можно выразиться, отыскал своего рода чит-код для «разблокировки» соперников в Серии А. Подобно комбинациям клавиш, которые, давайте посмотрим правде в глаза, мы все иногда использовали в детстве, чтобы преодолеть самый сложный уровень в видеоигре, бразилец производит впечатление, что знает наизусть трюк, который повергнет итальянскую оборону в штопор. И именно поэтому он идет на это снова и снова.

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Что касается тактического влияния Нереса на футбол «Наполи», то здесь стоит отмечать, что появление бразильца в стартовом составе улучшило игру некоторых его партнеров. Самым ярким примером является Ромелу Лукаку. С Нересом бельгиец однозначно чувствует себя заметно комфортнее в центре нападения, ему больше не приходится играть исключительно спиной к воротам, ведь нестандартные действия бразильца открывают значительно больше пространства перед Лукаку, и тот с удовольствием использует эти свободные зоны.

Также стоит отмечать другую трансформацию Нереса, которая происходит с ним в «Наполи». Под воздействием идей Конте бразилец, кажется, впитал «культ самопожертвования», доказывая, что он умеет действовать сбалансированно и эффективно, будучи полезным не только в атаке, но и умея грамотно передвигаться в оборонительной фазе игры, не выпадая из нее, когда действует без мяча.

За свою карьеру Нерес прожил уже немало «футбольных жизней», и в целом его история полностью отвечает его характеру. «Выстрелить» Давиду удалось еще в «Аяксе» Эрика тен Хага в сезонах-2017/18 и 2018/19, когда он демонстрировал выдающуюся результативность в Эредивизи, а также забивал «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставляя в дураках самого Дани Карвахаля. Это позволило Нересу дебютировать в сборной Бразилии, но затем в его карьере случилась тяжелая травма колена, которая вывела вингера из строя почти на год… Дальше был трансфер в «Шахтер», где реанимировать талант Нереса очень хотел Роберто Де Дзерби, но этому помешало полномасштабная фаза российско-украинской войны, начавшаяся через месяц с небольшим после перехода бразильца в стан «горняков». Наконец, Нерес перебрался в «Бенфику», где провел два хороших сезона, будучи вторым лучшим дриблером команды после Рафы Силвы, но все же оставаясь в тени непревзойденного Анхеля Ди Марии. Короче говоря, Нерес был таким себе огнем, который разжигается-разжигается, но так и не пылает…

Летом 2024-го Нерес во многом появился в «Наполи» из-за зацикленности на его персоне со стороны новоиспеченного спортивного директора неаполитанцев Джованни Манны. 36-летний специалист настаивал, чтобы бразилец был подписан за любую цену, так как он может быть чрезвычайно эффективен, демонстрируя невероятную легкость на поле, которая, впрочем, свойственна ему и по жизни.

Говорят, что Нерес мог упустить свой первый вызов в сборную Бразилии из-за того, что банально не сохранил в адресную книгу номер телефона главного тренера «селесао» Тите. Вот его собственный рассказ по этому поводу: «Сначала я не ответил, потому что звонили с неизвестного номера. Но после того, как этот же номер появился в моих сообщениях в WhatsApp и я увидел, кому он принадлежит, я тут же перезвонил. Это был Тите, он хотел сказать мне, что меня вызвали».

А еще Нерес раскрепощено признавался в том, как покорил свою нынешнюю супругу, которой сделал предложение и получил вожделенное «да» в октябре 2024-го. Бразилец просто заявил: «Мне не пришлось много чего делать. Я просто отправил ей личное сообщение через Instagram: «Я – Давид Нерес, будь со мной».

Довольно забавно выглядит и старая байка бразильца о его отношениях с тен Хагом в «Аяксе»: «Однажды он [тен Хаг] пожаловался на мою прическу. Я сказал ему, чтобы он беспокоился о своих волосах, а я уж как-нибудь сам побеспокоюсь о своих. Он посадил меня на скамейку запасных на следующие две игры».

Кто знает, правдивы ли все эти истории, или нет, но к ним обязательно стоит добавлять слух о том, что летом 2023-го Давид Нерес категорически отказался от трансфера в «Зенит», который был готов заплатить за него даже больше денег, чем сумма, в которую бразилец в итоге обошелся «Наполи». Вингер четко дал понять, что не собирается переезжать работать в страну, которая пошла неспровоцированной войной против Украины, так и не дав ему шанса поработать с Де Дзерби и, чем черт не шутит, стать звездой УПЛ.

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статьи эксклюзив Давид Нерес Наполи
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 3
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VovanSidorovi4
У Пушича бы 100% сидел бы на лавке.
Он никого не видит кроме одного и того же стартового состава.
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+2
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Saar
Рідкість дриблінг... Автор, ти хоч дивишся Серію А? !! 
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