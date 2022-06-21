Несостоявшийся гений Шахтера

Накануне к логичному завершению прикатилась история с переходом правого вингера «Шахтера» Давида Нереса в португальскую «Бенфику». За бразильца лиссабонцы по официальной информации заплатили 15,3 миллионов евро, заключив с ним 5-летний трудовой договор с клаусулой в 100 миллионов евро. Очевидно, что в «Бенфике» на Нереса будут делать серьезную ставку, а потому этот переход должен положительным образом сказаться на карьере игрока.

Последнее важно, потому как Нерес нуждается в де-факто реанимации своего имиджа топ-футболиста. И дело не в полугодичном простое, вызванном российско-украинской войной и невозможностью играть за «Шахтер», а в спаде, который случился с Давидом в последнее время в бытность футболистом «Аякса».

Собственно, именно игровой спад и разыгравшийся конкурент в лице более молодого земляка Антони поспособствовали тому, что Давид Нерес оказался в «Шахтере». В «Аяксе» попросту решили не держаться за вингера, пережившего очень серьезную травму колена, причем в ситуации, когда на позиции у них появился, возможно, еще более яркий игрок. В итоге 12 миллионов евро «Шахтеру» хватило, чтобы договориться с «Аяксом», а контракта на пять лет с окладом в чуть более 3 миллионов евро за сезон – для решения всех вопросов с самим Нересом.

В обновленном «Шахтере», который с первых же дней начал выстраивать в Украине Роберто Де Дзерби, Давид Нерес просто обязан был стать ключевой фигурой, если не главным гением команды. Очевидно, что итальянский коуч держал в уме необходимость и целесообразность скорой продажи Тете с переводом на фланг куда более разностороннего и по-футбольному умного игрока, как Нерес.

Важно и то, что сам Давид в «Шахтере» увидел не только отличный шанс как следует подзаработать, но и пожелал серьезно заявить о себе на всю Европу. Бразилец выдал прекрасный подготовительный сбор в январе и феврале, сыграв в 7 матчах и отличившись в них сразу 6 результативными действиями (4 забитых мяча + 2 голевые передачи). В поединке против «Астаны» Нерес и вовсе отличился 82% успешных действий, что по нынешним меркам является прекрасным показателем для игрока его позиции.

Весной Нерес должен был дать «Шахтеру» ту самую непредсказуемость и остроту в атаке, которую донецкая команда несколько подрастеряла после ухода прежних топовых лидеров – Виллиана, Дугласа Косты, Алекса Тейшейры, Генриха Мхитаряна, Тайсона, Марлоса… При всем уважении к Тете и Манору Соломону, но Нерес – это футболист абсолютно иного уровня и качества. Ему не нужно было бы много времени на раскачку, он прекрасно понимал требования, существующие в европейском футболе, и был бы готов с ходу повести за собой команду, подхлестывая своей конкуренцией к еще большему прогрессу других исполнителей.



Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

По сути, до Нереса «Шахтер» лишь дважды в истории осуществлял трансферы игроков такого калибра. Первым стал переход в 2004 году из «Брешии» Франселино Матузалема, которому на тот момент было 24 года, и он уже имел добротный опыт выступлений в топовом европейском чемпионате – итальянской Серии А. О влиянии, которое оказал Матузалем на качество игры «Шахтера», сказано очень много, и вряд ли имеет смысл повторяться. Украинские футболисты «горняков» того времени могут сколько угодно вспоминать, что Мирча Луческу позволял своим бразильским любимчикам многое (вовсю поговаривали о частых нарушениях спортивного режима со стороны Матузалема), но факт остается фактом – с игроками калибра Мату «горняки» значительно быстрее прогрессировали, и в итоге все-таки добрались до столь важного континентального признания, которое дала им победа в Кубке УЕФА в 2009-м.

Второй эпохальной фигурой в истории «Шахтера» должен был стать мексиканец Нери Кастильо, который был приобретен по личному пожеланию президента клуба Рината Ахметова у «Олимпиакоса» за 15 миллионов евро. Поговаривали, что собственник «горняков» был в восхищении от качества футбола, которое демонстрировал Кастильо в греческом клубе, и, надо признавать, что в то время мексиканский вингер действительно выдавал просто выдающиеся матчи, в том числе и на международной арене (гол Нери в ворота сборной Бразилии на Копа Америка-2007 – нечто невероятное, равно как и 5 его результативных действий в 3 матчах на том турнире за мексиканцев).

Увы, но Матузалем безрассудно перечеркнул все лучшее, чего достиг в «Шахтере», подавшись в «Сарагосу» и переведя свою карьеру в полосу перманентной судебной тяганины за компенсацию, которую «горняки» от испанского клуба в присужденном объеме не получили до нынешнего момента. Что касается Нери Кастильо, то мексиканец, который также не отличался профессионализмом уровня Фернандиньо и был не прочь «покутить», почти сразу же возомнил себя звездой в Донецке, и это напрямую сказалось на его карьере в «Шахтере». Плюс еще Мирча Луческу был крайне не рад тому, что без его одобрения был приобретен столь дорогостоящий исполнитель, и всячески старался своими решениями доказать Ахметову, что на будущее приобретать футболистов без согласования с тренером не стоит.



ФК Шахтер. Давид Нерес

Давид Нерес, как Матузалем и Кастильо, переходил в «Шахтер» уже полностью состоявшимся по европейским меркам футболистом. На момент подписания контракта с «горняками» бразильцу было 24 года, а за спиной – 179 матчей, 47 забитых мячей и 41 голевая передача за «Аякс», в том числе 44 поединка в рамках еврокубков. Колоссальный опыт континентальных баталий – это то, что позволяло Нересу иметь значительную фору над другим талантливым бразильцем, приобретенным по запросу Де Дзерби – Педриньо. В отличие от Педриньо, Нерес также имел на своем счету матчи в составе национальной сборной Бразилии, в которую его привели потрясающие выступления в футболке «Аякса».

Приобретая Давида Нереса, «Шахтер» и его руководство давали понять, что нацелены снова сделать команду не только перевалочной базой для раскрутки молодых и перспективных бразильцев, но и способную всерьез конкурировать на европейской арене. Очевидно, к необходимости существенных инвестиций в состав здесь и сейчас боссов «горняков» подтолкнула провальная кампания в Лиге чемпионов-2021/22, виновником которой оказался вовсе не Де Дзерби, а отсутствие последовательной стратегии по привлечению качественных игроков, способных вовремя заменить прежних лидеров.

Без Тайсона и Марлоса «Шахтер» начал все чаще сбоить, и удержать команду на столь высоком уровне могли только новые готовые лидеры. Таковым должен был бы стать Давид Нерес, но судьба имела на этот счет свои взгляды…

Безусловно, Нерес до последнего выжидал и не делал поспешных решений еще и из-за финансовой ситуации. В «Бенфике» вингеру пришлось пойти на снижение зарплаты в сравнении с той, которую он имел в «Шахтере». Именно поэтому бразилец весной не спешил уходить куда-то на краткосрочной основе, дожидаясь, чем разрешится ситуация в Украине. Когда стало понятно, что война затянется надолго, Давид предпочел действовать, потому как в его ситуации очень важно именно сейчас делать максимум для своей карьеры.

В итоге третий случай, когда «Шахтер» приобретал заведомо топового игрока с хорошим опытом выступлений на европейской арене, завершился для «горняков» отнюдь не так, как хотелось бы болельщикам этой команды. Блистательный Матузалем, которым восторгались все на донецком РСК «Олимпийский», наплевал в душу фанатам команды, когда самым бесстыжим образом уехал в «Сарагосу»… Феноменальный Кастильо решил, что достиг всего уже после того, как подписал контракт с «Шахтером» на невероятно щедрых условиях, так и не пожелав доказать Луческу, что гнобить футболиста такого уровня таланта – это верх безрассудства. Давид Нерес… Казалось бы, он должен был разорвать этот порочный круг, но…

Да, «Шахтер» финансово ничего не потерял на сделках по Нересу, и это уже огромный плюс в сложившейся ситуации. Однако не существует и вряд ли когда-то будут изобретены методики, позволяющие оценить недополученную футбольную пользу, которую бы мог принести «Шахтеру» вингер, успевший ранее побывать звездой «Аякса» и получить вызов в сборную Бразилии. Что ж, остается только следить, как много успехов принесет Нерес «Бенфике», а в том, что в Португалии он будет одним из гениев тамошней Примейры особых сомнений даже не возникает.