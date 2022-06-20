ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику

Официальный сайт «Бенфики» проинформировал о подписании контракта с полузащитником «Шахтера» Давидом Нересом.

О трансферных условиях информации нет. Бразилец подписал контракт до середины 2027 года.

Ранее сообщалось, что переход Нереса обойдется «Бенфике» в 12 миллионов евро. Эта сумма будет вычтена из долга в 15 миллионов евро, который «Шахтер» имеет перед лиссабонцами за трансфер Педриньо, состоявшийся летом минувшего года.

Нерес минувшей зимой перебрался в «Шахтер» из «Аякса», но не успел дебютировать за «горняков» в официальных матчах. Из-за войны в Украине клуб был вынужден продать игрока.