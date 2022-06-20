ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику
Игрок перебрался в Португалию
Официальный сайт «Бенфики» проинформировал о подписании контракта с полузащитником «Шахтера» Давидом Нересом.
О трансферных условиях информации нет. Бразилец подписал контракт до середины 2027 года.
Ранее сообщалось, что переход Нереса обойдется «Бенфике» в 12 миллионов евро. Эта сумма будет вычтена из долга в 15 миллионов евро, который «Шахтер» имеет перед лиссабонцами за трансфер Педриньо, состоявшийся летом минувшего года.
Нерес минувшей зимой перебрался в «Шахтер» из «Аякса», но не успел дебютировать за «горняков» в официальных матчах. Из-за войны в Украине клуб был вынужден продать игрока.
🇧🇷✍️ Bem-vindo, David Neres!#EPluribusUnum || #DavidNeres pic.twitter.com/qRIAo0Jmre— SL Benfica (@SLBenfica) June 20, 2022
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