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  4. Шахтер согласился продать. Давид Нерес в шаге от трансфера в Бенфику
Украина. Премьер лига
16 июня 2022, 18:36 |
146
0

Шахтер согласился продать. Давид Нерес в шаге от трансфера в Бенфику

Бразильца от переезда в Португалию отделяют лишь результаты медицинских тестов

16 июня 2022, 18:36 |
146
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Шахтер согласился продать. Давид Нерес в шаге от трансфера в Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

«Шахтер» и «Бенфика» полностью согласовали между собой все аспекты трансферной сделки по Давиду Нересу.

Бразилец, которого «горняки» подписали в январе из «Аякса» за 12 миллионов евро, должен будет перейти в «Бенфику» в обмен на списание долга украинцев по Педриньо, который на текущий момент равен 15 миллионам евро.

Давид Нерес уже согласовал пятилетний контракт с «Бенфикой», а официально о сделке будет объявлено после результатов медицинских тестов, проведение которых для игрока запланировано на сегодня.

Ранее сообщалось, что за трансфер Давида Нереса «Шахтеру» 10 миллионов евро предлагал «Ювентус».

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Источник UOL Esporte
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