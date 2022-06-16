Шахтер согласился продать. Давид Нерес в шаге от трансфера в Бенфику

«Шахтер» и «Бенфика» полностью согласовали между собой все аспекты трансферной сделки по Давиду Нересу.

Бразилец, которого «горняки» подписали в январе из «Аякса» за 12 миллионов евро, должен будет перейти в «Бенфику» в обмен на списание долга украинцев по Педриньо, который на текущий момент равен 15 миллионам евро.

Давид Нерес уже согласовал пятилетний контракт с «Бенфикой», а официально о сделке будет объявлено после результатов медицинских тестов, проведение которых для игрока запланировано на сегодня.

Ранее сообщалось, что за трансфер Давида Нереса «Шахтеру» 10 миллионов евро предлагал «Ювентус».