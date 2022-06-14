Ювентус предложил за полузащитника Шахтера 10 миллионов евро

Руководство «Ювентуса» в летнее трансферное окно попробует подписать вингера «Шахтера» Давида Нереса, которого «горняки» купили в начале нынешнего года из «Аякса» за 12 миллионов евро.

«Ювентус» уже направил «Шахтеру» предложение о покупке вингера за 10 миллионов евро.

Кроме туринского клуба, на Нереса претендует также «Бенфика», получившая хорошие деньги от продажи в «Ливерпуль» Дарвина Нуньеса, и теперь готовящаяся реинвестировать часть средств в новых игроков.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать Давида Нереса за 15 миллионов евро.