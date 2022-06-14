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  4. Ювентус предложил за полузащитника Шахтера 10 миллионов евро
Украина. Премьер лига
14 июня 2022, 18:18 | Обновлено 14 июня 2022, 19:09
1357
0

Ювентус предложил за полузащитника Шахтера 10 миллионов евро

Давид Нерес был куплен «горняками» в начале нынешнего года

14 июня 2022, 18:18 | Обновлено 14 июня 2022, 19:09
1357
0
Ювентус предложил за полузащитника Шахтера 10 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Руководство «Ювентуса» в летнее трансферное окно попробует подписать вингера «Шахтера» Давида Нереса, которого «горняки» купили в начале нынешнего года из «Аякса» за 12 миллионов евро.

«Ювентус» уже направил «Шахтеру» предложение о покупке вингера за 10 миллионов евро.

Кроме туринского клуба, на Нереса претендует также «Бенфика», получившая хорошие деньги от продажи в «Ливерпуль» Дарвина Нуньеса, и теперь готовящаяся реинвестировать часть средств в новых игроков.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать Давида Нереса за 15 миллионов евро.

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Источник Blasting News
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