Ювентус предложил за полузащитника Шахтера 10 миллионов евро
Давид Нерес был куплен «горняками» в начале нынешнего года
Руководство «Ювентуса» в летнее трансферное окно попробует подписать вингера «Шахтера» Давида Нереса, которого «горняки» купили в начале нынешнего года из «Аякса» за 12 миллионов евро.
«Ювентус» уже направил «Шахтеру» предложение о покупке вингера за 10 миллионов евро.
Кроме туринского клуба, на Нереса претендует также «Бенфика», получившая хорошие деньги от продажи в «Ливерпуль» Дарвина Нуньеса, и теперь готовящаяся реинвестировать часть средств в новых игроков.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать Давида Нереса за 15 миллионов евро.
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