СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Давида Нереса
Покупателю придется выложить не менее 15 миллионов евро
Руководство донецкого «Шахтера» готово в летнее трансферное окно продать своего зимнего новичка Давида Нереса, который из-за российско-украинской войны не провел ни единого официального поединка за «горняков».
Услугами Нереса ныне активно интересуются «Бенфика» и «Ювентус».
«Шахтер» готов продать бразильца не менее чем за 15 миллионов евро, но может затребовать и больше, если увидит серьезную конкуренцию между потенциальными покупателями.
В настоящий момент в «Ювентусе» разрабатывают стратегию подписания Нереса, чтобы эффективно противодействовать потенциальным потугам со стороны «Бенфики».
Напомним, Давид Нерес обошелся «Шахтеру» в 12 миллионов евро.
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