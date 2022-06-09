СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Давида Нереса

Руководство донецкого «Шахтера» готово в летнее трансферное окно продать своего зимнего новичка Давида Нереса, который из-за российско-украинской войны не провел ни единого официального поединка за «горняков».

Услугами Нереса ныне активно интересуются «Бенфика» и «Ювентус».

«Шахтер» готов продать бразильца не менее чем за 15 миллионов евро, но может затребовать и больше, если увидит серьезную конкуренцию между потенциальными покупателями.

В настоящий момент в «Ювентусе» разрабатывают стратегию подписания Нереса, чтобы эффективно противодействовать потенциальным потугам со стороны «Бенфики».

Напомним, Давид Нерес обошелся «Шахтеру» в 12 миллионов евро.