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  4. СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Давида Нереса
Украина. Премьер лига
09 июня 2022, 18:33 |
1273
1

СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Давида Нереса

Покупателю придется выложить не менее 15 миллионов евро

09 июня 2022, 18:33 |
1273
1
СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Давида Нереса
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство донецкого «Шахтера» готово в летнее трансферное окно продать своего зимнего новичка Давида Нереса, который из-за российско-украинской войны не провел ни единого официального поединка за «горняков».

Услугами Нереса ныне активно интересуются «Бенфика» и «Ювентус».

«Шахтер» готов продать бразильца не менее чем за 15 миллионов евро, но может затребовать и больше, если увидит серьезную конкуренцию между потенциальными покупателями.

В настоящий момент в «Ювентусе» разрабатывают стратегию подписания Нереса, чтобы эффективно противодействовать потенциальным потугам со стороны «Бенфики».

Напомним, Давид Нерес обошелся «Шахтеру» в 12 миллионов евро.

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Источник 90min
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Serhiy Vyhryst
Ха-ха-ха. Б/в товар продають зі знижкою, але ж це Україна, тут свої корупційні закони - можуть за 20 продати бартером за російський газ (як Толіка) або скажуть для піару, що за 15, а продадуть за 10.
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