Андрей ВОРОБЕЙ: «Бразильским любимчикам Луческу было многое позволено»

Известный форвард – об атмосфере в команде в период его карьеры в «Шахтере»

  • 14.12.2021 07:55
  • 2136 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ВОРОБЕЙ: «Бразильским любимчикам Луческу было многое позволено»
© ФК Шахтер. Франселино Матузалем

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в рубрике Sport.ua «В десятку» рассказал об отношении Мирчи Луческу к бразильским легионерам.

«На тот момент, когда я был в команде, любимчиками Луческу были Жадсон, Матузалем, Брандао тот же. Им было много позволено того, что нельзя было делать. Кто-то нес наказание, а кому-то это сходило с рук. Конечно же, это влияло на атмосферу в команде. Были ситуации с нарушением режима. Когда Брандао только пришел в команду, он был один бразилец, то был «тише воды, ниже травы».

А когда их стало много, такая колония появилась... Брандао был такой наглый человек. Они ни с кем не считались, им все было по барабану. Мы не проводили время с ними. Я хорошо дружил с Левандовски, Хюбшманом, тем же Лехой Гаем. Мы с ними по менталитету были похожими. У нас не было сплоченного коллектива. На поле мы понимали друг друга, но только тренировка закончилась - все по норам, у каждого свои задачи», - сказал Воробей.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    limb0101
    limb0101, 14.12.2021 08:59
    0
    Ну и чем закончилось? Брандао - в тюрьму, Матузалем - изгой, весь в долгах, как шелках, а Андрей - уважаемый человек, эксперт.
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    Brian
    Brian, 14.12.2021 08:51
    0
    Бразильцы понимают что в нашем чемпе у них нет конкуренции, вот и наглеют. В Испании, Португалии, да и в той же Англии их тоже хватает, но там с ними никто не сюсюкаеться. Тут палка о двух концах: хороший и качественный легионер в нашей стране будет чувствовать себя фривольно.
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    Виктор Рыбкин
    Виктор Рыбкин, 14.12.2021 08:15
    0
    Скорее всего такая же обстановка в Шахтере и сейчас при таком скоплении бразильцев. Просто запрещено выносить сор из избы...
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