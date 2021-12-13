ВИДЕО. Воробей – про карты с Ахметовым, Селезнева и жизнь без Донецка

Андрей Воробей – легендарный нападающий «Шахтера» и сборной Украины. Услышьте кучу крутых историй от него в новом выпуске рубрики «В десятку».
Экс-форвард ответил на лучшие вопросы пользователей Sport.ua: как Луческу нянчился с бразильцами, как играл в карты с Ахметовым, тяжело ли жить без Донецка, как реагировал на скандал с Селеневым, а также рассказал еще много веселых историй.
Источник — Sport.ua
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