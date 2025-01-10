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  4. Легионер Полесья: «Это было долгое путешествие, которое длилось 3-4 суток»
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 14:12 |
740
0

Легионер Полесья: «Это было долгое путешествие, которое длилось 3-4 суток»

Таллес Коста рассказал, как добирался в расположение житомирского клуба

10 января 2025, 14:12 |
740
0
Легионер Полесья: «Это было долгое путешествие, которое длилось 3-4 суток»
Getty Images/Global Images Ukraine. Таллес Коста

Бразильский полузащитник «Полесье» Таллес Коста преодолел множество километров, чтобы добраться вместе с командой на сборы в Турцию. Футболист рассказал о своем путешествии.

– Таллес, прежде всего хочу узнать как прошла твоя дорога? Мне показалось, что ты за последние несколько дней преодолел чуть ли не полмира.

- Это было долгое путешествие, которое длилось, наверное, три-четыре суток, во время которых я спал в постели часа три не больше. Все остальное это сон в автобусах и самолетах. Мое путешествие началось с Рио-де-Жанейро, затем перелет во Францию. Из Парижа – в Варшаву, из Варшавы в Житомир, потом снова в Польшу и вот теперь в Турцию.

– Скажи, для чего тебе нужно было возвращаться в Украину? Почему сразу не уехать в Турцию?

– Я вернулся в Украину потому, что мы так договаривались с клубом. Мне нужно было пройти медосмотр, и все необходимые медицинские процедуры.

- Теперь отдыхать, потому что впереди непростой период?

- Да, теперь я немного отдохну, ведь завтра нужно уже приступать к работе, – сказал бразилец.

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Таллес Коста Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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