Легионер Полесья: «Это было долгое путешествие, которое длилось 3-4 суток»

Бразильский полузащитник «Полесье» Таллес Коста преодолел множество километров, чтобы добраться вместе с командой на сборы в Турцию. Футболист рассказал о своем путешествии.

– Таллес, прежде всего хочу узнать как прошла твоя дорога? Мне показалось, что ты за последние несколько дней преодолел чуть ли не полмира.

- Это было долгое путешествие, которое длилось, наверное, три-четыре суток, во время которых я спал в постели часа три не больше. Все остальное это сон в автобусах и самолетах. Мое путешествие началось с Рио-де-Жанейро, затем перелет во Францию. Из Парижа – в Варшаву, из Варшавы в Житомир, потом снова в Польшу и вот теперь в Турцию.

– Скажи, для чего тебе нужно было возвращаться в Украину? Почему сразу не уехать в Турцию?

– Я вернулся в Украину потому, что мы так договаривались с клубом. Мне нужно было пройти медосмотр, и все необходимые медицинские процедуры.

- Теперь отдыхать, потому что впереди непростой период?

- Да, теперь я немного отдохну, ведь завтра нужно уже приступать к работе, – сказал бразилец.