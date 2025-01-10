Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обидчица Ястремской вышла в финал в Хобарте и сыграет с экс-12-й ракеткой
WTA
10 января 2025, 13:48 | Обновлено 10 января 2025, 13:49
69
0

Обидчица Ястремской вышла в финал в Хобарте и сыграет с экс-12-й ракеткой

Маккартни Кесслер переиграла Элину Аванесян, Элизе Мертенс прошла Майю Джойнт

10 января 2025, 13:48 | Обновлено 10 января 2025, 13:49
69
0
Обидчица Ястремской вышла в финал в Хобарте и сыграет с экс-12-й ракеткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер

10 января на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте (Австралия) состоялись матчи 1/2 финала и была определена финальная пара.

Американка Маккартни Кесслер, которая в четвертьфинале одолела украинскую теннисистку Даяну Ястремскую, переиграла Элину Аванесян.

В решающей встрече Кесслер сыграет против экс-12-й ракетки мира и 2-й сеяной соревнований Элизе Мертенс. Бельгийка в полуфинале прошла Майю Джойнт.

Кесслер во второй раз в карьере вышла в финал на уровне WTA и поборется за второй трофей. Для Мертенс это будет 14-й решающий поединок на уровне Тура, в котором она постарается выиграть 9-й титул.

WTA 250 Хобарт. Хард. 1/2 финала

Маккартни Кесслер – Элина Аванесян [6] – 4:6, 6:3, 6:4
Майя Джойнт [WC] – Элизе Мертенс [2] – 2:6, 3:6

По теме:
Минус Ястремская. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Хобарте
Матч упущенных возможностей. Ястремская не сумела выйти в полуфинал Хобарта
Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Хобарт Маккартни Кесслер Элина Аванесян Майя Джойнт Элизе Мертенс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 09 января 2025, 18:01 0
Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей турнира

Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Футбол | 10 января 2025, 07:50 13
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком

«Реал» выставил украинца и еще троих игроков на трансфер

«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Бокс | 10.01.2025, 07:47
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Приходили СМС». Известно, кому из игроков Днепра Коломойский отдал долги
Футбол | 10.01.2025, 09:11
«Приходили СМС». Известно, кому из игроков Днепра Коломойский отдал долги
«Приходили СМС». Известно, кому из игроков Днепра Коломойский отдал долги
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
Бокс | 09.01.2025, 16:51
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
08.01.2025, 13:47 2
Бокс
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
08.01.2025, 23:58
Футбол
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
09.01.2025, 13:20 7
Футбол
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 22
Бокс
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 17
Футбол
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 11
Футбол
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
08.01.2025, 17:00 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем