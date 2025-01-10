Обидчица Ястремской вышла в финал в Хобарте и сыграет с экс-12-й ракеткой
Маккартни Кесслер переиграла Элину Аванесян, Элизе Мертенс прошла Майю Джойнт
10 января на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте (Австралия) состоялись матчи 1/2 финала и была определена финальная пара.
Американка Маккартни Кесслер, которая в четвертьфинале одолела украинскую теннисистку Даяну Ястремскую, переиграла Элину Аванесян.
В решающей встрече Кесслер сыграет против экс-12-й ракетки мира и 2-й сеяной соревнований Элизе Мертенс. Бельгийка в полуфинале прошла Майю Джойнт.
Кесслер во второй раз в карьере вышла в финал на уровне WTA и поборется за второй трофей. Для Мертенс это будет 14-й решающий поединок на уровне Тура, в котором она постарается выиграть 9-й титул.
WTA 250 Хобарт. Хард. 1/2 финала
Маккартни Кесслер – Элина Аванесян [6] – 4:6, 6:3, 6:4
Майя Джойнт [WC] – Элизе Мертенс [2] – 2:6, 3:6
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