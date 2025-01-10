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Клубный чемпионат мира
10 января 2025, 11:54 | Обновлено 10 января 2025, 11:55
997
4

В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?

Клубный чемпионат мира на 32 команды – новая затея главного руководящего футбольного органа планеты

10 января 2025, 11:54 | Обновлено 10 января 2025, 11:55
997
4
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
fifa.com

2025 год совершенно точно подарит футбольному миру как минимум одно масштабное новшество. С 15 июня по 13 июля на полях США пройдет 21-й по счету розыгрыш клубного чемпионата мира ФИФА, однако примечателен он тем, что состоится в новом формате – участие в соревновании примут аж 32 команды со всего мира, представив все шесть существующих в современном футболе конфедерации.

Казалось бы, идея чиновников ФИФА во главе с ее президентом Джанни Инфантино простая и в то же время гениальная – провести масштабный турнир среди клубов по аналогии с форматом чемпионата мира для национальных сборных. Так, чтобы представлены были команды со всех континентов и чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему это европейцы вступают в борьбу только на предпоследней стадии (как это было, к примеру, на КЧМ-2023, когда «Манчестер Сити» в полуфинале сперва обыграл японскую «Ураву Ред Даймондз» – 3:0, а затем в финале без проблем справился с бразильским «Флуминенсе» – 4:0), а представителям других конфедераций приходится играть дополнительный плей-офф, а затем и четвертьфинал…

Формат КЧМ-2025 весьма традиционен: сперва 32 команды разделены на 8 групп, после чего по две лучшие из каждого квартета выходят в плей-офф. Таким образом, все команды проводят одинаковое количество матчей, имеют плюс-минус равное время на восстановление и т.д. Идеально? Не совсем, ведь других вопросов также хватает, потому давайте пройдемся по каждому из них…

Консерватизм болельщиков

Первый серьезный вызов, с которым столкнется обновленный клубный чемпионат мира по футболу ФИФА – это отношение к новому турниру со стороны болельщиков, на которых, как правило, ориентируются и спонсоры. Не секрет, что футбол – достаточно консервативный вид спорта, где существуют свои глубоко укоренившиеся традиции, выступать против которых очень часто просто бесполезно. С последним тезисом прекрасно знакомы, в частности, боссы «Реала» и «Барселоны», которые несколько лет назад пожелали объединить вокруг себя единомышленников из других топ-клубов континента, чтобы создать Европейскую Суперлигу – такой себе турнир, который должен был бы затмить Лигу чемпионов УЕФА. Однако новая идея столкнулась с жесточайшим сопротивлением не только со стороны действующих функционеров европейского футбола, что вполне понятно, ведь это прямое посягательство на их доходы, но и со стороны фанатов, не пожелавших видеть, как рушится привычная им архитектура еврокубков.

Клубные чемпионаты мира до этого проводились в достаточно скоротечных форматах, из-за чего организаторам не требовалось слишком много стадионов, на которые можно привлекать огромные массы болельщиков. На КЧМ-2025 в США будет задействовано аж 12 арен, и аренду каждой из них организаторам нужно «отбить», после чего – еще и пристойно заработать.

Но поедут ли массово фанаты в США ради того, чтобы посмотреть матчи КЧМ-2025? Ответа на этот вопрос пока нет ни у кого. Более того, в СМИ уже сообщалось, что у ФИФА могут возникнуть серьезные проблемы с организацией турнира, так как пока не удается привлечь необходимое количество денежных средств от спонсоров. Последние, очевидно, пока сомневаются в том, что новый турнир от Инфантино и компании окажется с ходу невероятно успешным и позволит сразу же получить выгоду от инвестиций в его проведение. А чтобы заработать много денег, нужен фанатский бум, которого вокруг КЧМ-2025 пока не наблюдается и близко…

Перенасыщенный календарь

Не менее серьезной проблемой, с которой столкнутся организаторы КЧМ-2025 является календарная. Ни для кого не секрет, что современный футбольный мир и без того уже пресыщен матчами и турнирами. Многие болельщики и футболисты уже неоднократно демонстрировали недовольство таким большим количеством поединков, за которыми фанам уже весьма проблемно уследить, так как в мире активно развиваются и другие развлечения, а игрокам очень сложно в этом всем участвовать, так как количество тяжелых травм, получаемых на поле или в тренировочном процессе, в последние годы стремительно растет.

ФИФА предлагает проводить розыгрыш КЧМ-2025 практически на протяжении месяца. С одной стороны это позволит более-менее равномерно распределить нагрузку на футболистов команд, которые дойдут до финальных стадий, но с другой – напрочь отнимет у игроков отпуск, так как ранее в нечетные годы, когда не проводятся финальные части чемпионата мира или чемпионата Европы, большинство топовых игроков в июне-июле отдыхали.

Недовольство футболистов и клубов прекрасно понятно боссам ФИФА. Они уже даже на уровне регламента прописали требование, чтобы все команды-участницы КЧМ-2025 привезли на турнир и выставляли для участия в нем всех сильнейших. Сделано это на фоне слухов о том, что условные «Манчестер Сити», «Реал» или «Бавария» могут наплевательски отнестись к соревнованию, дав возможность сыграть ближайшему резерву или перспективной молодежи, а ключевым звездам предоставить отпуск. Что правда, в ФИФА, очевидно, слабо понимают, как они будут заставлять клубы соблюдать свое требование по поводу сильнейших составов, и какой объективной характеристикой можно будет доказать, что один футболист лучше другого, не имея реальных данных о физическом состоянии игроков, их степени тактической подготовки и моральной устойчивости.

Дополнительное трансферное окно

Еще одна «терра инкогнита», которая открывается при изучении дат, выбранных для проведения этого турнира, связана с вопросом трансферов, ведь по сути ФИФА поставила КЧМ-2025 на период традиционного межсезонья в клубных соревнованиях. Конфликтов интересов может быть множество, будь то игроки, клубы или тренеры. Но ФИФА все продумала (или нет?): откроет дополнительное 10-дневное трансферное окно в период с 1 по 10 июня. Благодаря этому, как задумано, клубы-участники КЧМ-2025 смогут подписать нужных им футболистов на этот турнир. Это своего рода способ придать турниру значимость, но он может привести к сюрреалистической ситуации: футболист играет в трех разных клубах в одном сезоне, а это запрещено регламентами. Однако подобное теоретически может произойти, если игрок проведет первую часть сезона в одной команде, затем зимой переберется во вторую, а в начале июня сменит ее на третью – для участия в КЧМ-2025. Принесет ли это мировому футболу больше порядка, справедливости и равных правил игры для всех? Сомнительно…

Регламентные нормы

Вообще к положениям регламента КЧМ-2025 у экспертов уже накопилось достаточно много вопросов. Помимо определения сильнейших составов и проблем дополнительного трансферного окна в июне, которые практически наверняка возникнут, есть и еще один существенный аспект, на который нельзя не обращать внимания.

ФИФА четко определила, что в КЧМ-2025 не могут принимать участия команды, которые имеют одних и тех же акционеров. С одной стороны это требование является справедливым и позволяет теоретически не допускать ситуаций, когда одна команда будет действовать в интересах другой – более значимой для ее владельца. Но с другой… Как быть, например, с мексиканскими «Пачукой» и «Леоном», которые де-факто имеют общего собственника – Grupo Pachuca?

Пока даже в Мексике не готовы дать ответ на вопрос, будут ли допущены «Пачука» и «Леон» к участию в КЧМ-2025. Впрочем, жеребьевка уже состоялась, и на ней были представлены оба этих коллектива, потому чисто логически можно предполагать, что ФИФА не видит в этом проблемы, однако… Как же быть тогда с ее собственным регламентом, ведь в публичную плоскость никто из юристов или функционеров организации не выходил, и объяснений, почему «Пачуке» и «Леону» будет дозволено играть на турнире, хотя у них общий владелец (а это идет в разрез с требованиями к участникам), не давал…

Распределение призовых

Наконец, нужно поговорить и о том, ради чего все команды будут играть на КЧМ-2025 – о призовых, разумеется. По имеющейся на данный момент информации, общий призовой фонд клубного чемпионата мира, который состоится на полях США, составит колоссальные 2,5 миллиарда долларов! Для сравнения: на чемпионате мира-2022 среди национальных сборных, который проходил в Катаре, разыгрывалось «всего-то» 440 миллионов долларов.

По данным Sports Illustrated, каждая из 32 команд-участниц получит около 50 миллионов долларов без учета дополнительных бонусов, зависящих от результатов. Другими словами, рядовой участник КЧМ-2025 сможет получить в 10 раз больше, чем победитель турнира 2023 года, причем для этого нужно просто приехать в США и принять участие в соревновании.

Эти колоссальные цифры уже стали объектом всевозможных спекуляций, что лишь усиливает чувство беспокойства в мировом футбольном сообществе. Президент ФИФА Джанни Инфантино находится под давлением, ведь от него требуют четко разъяснить, как именно будет распределяться призовой фонд, и какие условия будут существовать для того, чтобы получить максимальную сумму. Однако пока босс ФИФА сохраняет молчание, и это вызывает еще больше волнения по поводу того, а состоится ли вообще клубный чемпионат мира в 2025 году, ведь кто-то же должен будет оплатить счет за весь этот новый шикарный банкет, заказанный на 32 команды со всех частей света…

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статьи эксклюзив клубный чемпионат мира по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 4
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New Zealander
Без Шахтёра не интересно смотреть.
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ДонЛуган
Что то сильно попахивает Суперлигой только в другой обёртке ! И накуй нужен этот турнир где клубы будут играть 3ми составами ? 
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