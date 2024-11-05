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Клубный чемпионат мира
05 ноября 2024, 20:46 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:11
583
1

Клубы должны выставить сильнейшие составы. Подробности о регламенте КЧМ

Стали ясны некоторые нюансы регламента предстоящего Клубного чемпионата мира

05 ноября 2024, 20:46 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:11
583
1
Клубы должны выставить сильнейшие составы. Подробности о регламенте КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити и кубок КЧМ

Журналист Sky Sports Кейв Солхекол сообщил детали регламента ФИФА для Клубного чемпионата мира, который состоится в США летом 2025 года:

  • Клубы должны выставить сильнейшие составы;
  • Штраф составит не менее 445 тысяч фунтов стерлингов для любого клуба, который откажется от участия;
  • Владельцы не могут владеть акциями более чем в одном клубе;
  • Команды должны прибыть на тренировочные базы за 3–5 дней до первой игры;
  • Предварительный состав 26–50 игроков, турнирный состав 26–35 игроков;
  • Футбольные ассоциации могут открыть специальное трансферное окно с 1 по 10 июня, клубы могут дозаявить в состав не более 2 игроков с 27 июня по 3 июля;
  • Игроки могут выступать только за одну команду, призовой фонд и стоимость участия – дополнительно.

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Участие примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

«Интер» Маями отобралcя на Клубный чемпионат мира.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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