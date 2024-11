Клубы должны выставить сильнейшие составы. Подробности о регламенте КЧМ

Журналист Sky Sports Кейв Солхекол сообщил детали регламента ФИФА для Клубного чемпионата мира, который состоится в США летом 2025 года:

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Участие примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций.



«Интер» Маями отобралcя на Клубный чемпионат мира.

FIFA regulations for Club World Cup in US next summer: clubs have to field strongest teams, fine of at least £445,000 for any club that pulls out, owners can’t have shares in more than one club, teams have to arrive at base camp 3-5 days before first game, provisional squad 26-50…