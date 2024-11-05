Клубы должны выставить сильнейшие составы. Подробности о регламенте КЧМ

Журналист Sky Sports Кейв Солхекол сообщил детали регламента ФИФА для Клубного чемпионата мира, который состоится в США летом 2025 года:

Клубы должны выставить сильнейшие составы;

Штраф составит не менее 445 тысяч фунтов стерлингов для любого клуба, который откажется от участия;

Владельцы не могут владеть акциями более чем в одном клубе;

Команды должны прибыть на тренировочные базы за 3–5 дней до первой игры;

Предварительный состав 26–50 игроков, турнирный состав 26–35 игроков;

Футбольные ассоциации могут открыть специальное трансферное окно с 1 по 10 июня, клубы могут дозаявить в состав не более 2 игроков с 27 июня по 3 июля;

Игроки могут выступать только за одну команду, призовой фонд и стоимость участия – дополнительно.

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Участие примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций.



«Интер» Маями отобралcя на Клубный чемпионат мира.