Клубы должны выставить сильнейшие составы. Подробности о регламенте КЧМ
Стали ясны некоторые нюансы регламента предстоящего Клубного чемпионата мира
Журналист Sky Sports Кейв Солхекол сообщил детали регламента ФИФА для Клубного чемпионата мира, который состоится в США летом 2025 года:
- Клубы должны выставить сильнейшие составы;
- Штраф составит не менее 445 тысяч фунтов стерлингов для любого клуба, который откажется от участия;
- Владельцы не могут владеть акциями более чем в одном клубе;
- Команды должны прибыть на тренировочные базы за 3–5 дней до первой игры;
- Предварительный состав 26–50 игроков, турнирный состав 26–35 игроков;
- Футбольные ассоциации могут открыть специальное трансферное окно с 1 по 10 июня, клубы могут дозаявить в состав не более 2 игроков с 27 июня по 3 июля;
- Игроки могут выступать только за одну команду, призовой фонд и стоимость участия – дополнительно.
Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Участие примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций.
«Интер» Маями отобралcя на Клубный чемпионат мира.
FIFA regulations for Club World Cup in US next summer: clubs have to field strongest teams, fine of at least £445,000 for any club that pulls out, owners can’t have shares in more than one club, teams have to arrive at base camp 3-5 days before first game, provisional squad 26-50…— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) November 5, 2024
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