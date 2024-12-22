22 декабря в 17-м туре Серии А «Рома» одержала разгромную победу над «Пармой» со счетом 5:0.

Артем Довбик снова проявил себя, отметившись голом и результативной передачей, а также сыграв важную роль в атакующих действиях своей команды. «Рома» поднялась на 11-е место в турнирной таблице.

Хотя Довбик отметился результативным действием, некоторые фанаты считают, что его игра оставляла желать лучшего:

TRIGORIA: «Счастливый Довбик = Счастливое Человечество».

Giuli Cannelli: «Великолепная игра Дибалы, как всегда, когда он выходит на поле. 2 гола, 1 ассист и участие в 5 голах. У него было два шанса забрать мяч себе, но он подумал о своих партнерах. Он уступил пенальти Леандро и отдал голевой пас Довбику. Отличная игра Паредеса тоже. Все заслужили отличные оценки».

Sir Pasquino: «С Дибалой, Суле, Бальданци и Эль-Шаарави я чувствую себя уверенно в этом плане. Однако, на мой взгляд, нам нужен настоящий центрфорвард в качестве замены Довбику, а также ОЧЕНЬ сильный правый защитник, плюс возможные замены для тех, кто уйдет».

Giuda: «Разница в том, что Дибала в ходе матча делает много разных вещей, а вот Довбик – нет. Он почти никогда не двигается, и все, что ему подают, он просто съедает».

Dybala News: «Салемакерс и Дибала – лучшие на поле. Мы это говорим уже сколько лет, как вообще парень стал основным, будучи запасным? Дибала подал мяч прямо на пустые ворота, а Довбик просто закатил его в сетку. Дибала уступил пенальти Паредесу».

Alex Cobas: «Игра «Ромы» была настолько комфортной, что Раниери не сделал ни одной замены. Никогда не видел, чтобы Рома завершала матч теми же игроками, что и начинала. Блестящие Дибала, Салемакерс и Свилар. Даже Довбик смог забить, с небольшой помощью».

Gladbach: «Довбик провалил атаку».

Alberto: «Продолжаем говорить, что команда – полное разочарование, ну конечно. Великолепная игра против сильной команды. Если бы не позор с Комо, мы бы говорили о другом. И летом будем сходить с ума по Салемакерсу. Давай, Рома моя!».

Matteo: «Без Кристанте, без Пеллегрини, с Хуммельсом, который ведет защиту вместо Манчини, с Салемакерсом, который создает баланс, и с двойным флангом с другой стороны, а также с Довбиком, который с начала сезона делает отличные движения, но почти никогда не получает за это должного внимания. Всё это легко исправить!».