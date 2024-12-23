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Италия
23 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 23 декабря 2024, 20:20
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0

«Уволили икону». Реакция фанатов на отставку Несты с поста тренера Монцы

Алессандро Неста покинул пост главного тренера после неудачных результатов в Серии А

23 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 23 декабря 2024, 20:20
260
0
«Уволили икону». Реакция фанатов на отставку Несты с поста тренера Монцы
Getty Images/Global Images Ukraine

Алессандро Неста официально покинул пост главного тренера «Монцы» после неудачной серии результатов.

В заявлении говорится, что Неста освобожден от обязанностей тренера первой команды, и клуб выражает благодарность за его работу.

Неста возглавил «Монцу» в июле 2024 года, но за 20 матчей в Серии А и Кубке Италии его команда одержала только три победы, что привело клуб к последнему, 20-му месту в чемпионате Италии с 10 очками.

Реакция фанатов на увольнение Несты смешанная. Некоторые поддерживают решение, считая, что смена тренера необходима для улучшения результатов, другие сожалеют о его уходе, надеясь на лучшее будущее для клуба.

Peregrino: «Они последние в Серии А и у них сейчас ужасный сезон. Не уверен, что это вина Несты. Команда недостаточно сильна, чтобы конкурировать в этом сезоне».

Larrylurex86: «Справедливо, он был одним из величайших защитников всех времён, но если взглянуть на таблицу, видно, что он ещё не готов к карьере тренера. Жаль это видеть, но это правда! В остальном Алессандро Неста остаётся невероятным человеком».

Flame: «Плохие новости для Несты. Смены тренеров могут быть трудными, но иногда их считают необходимыми для нового старта».

Lumula: «Множество людей хочет начать новый год с чистого листа, буквально».

Sri Harish: «Увольнение Несты не удивляет, учитывая, что «Монца» находится на последнем месте. Результатов не было, но всё равно тяжело видеть, как уходит такая легенда. Надеюсь, следующий тренер сможет изменить ситуацию».

FilmyGuy: «Решение «Монцы» показывает их амбиции изменить ситуацию. Будет интересно увидеть, кого они пригласят, чтобы вести команду вперёд!».

Lataf: «Ужас, они уволили икону».

AatishGull: «Время Алессандро Несты в «Монце» подошло к концу после тяжёлого поражения от «Ювентуса». Всегда трудно, когда тренера увольняют, но руководство клуба явно посчитало, что смена необходима для того, чтобы изменить ситуацию. Теперь «Монца» будет искать новое направление».

Lightinddark: «Великий игрок не обязательно означает великий тренер».

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Алессандро Неста Монца реакция болельщиков Серия A чемпионат Италии по футболу
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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