Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «О сборной мне думать еще рано»

Этот игрок стал, пожалуй, яркой фигурой в украинском футболе в ноябре-декабре, который на днях отметил 24-летие, выдал блестящую результативную серию из пяти матчей, отличаясь при этом в различных игровых фазах исключительным футбольным интеллектом. О разговоре мы договорились еще накануне заключительного матча криворожцев против «Карпат». Во встрече с львовянами Егор отметился очередным голом, что, конечно, добавляло бодрости и этому интервью. А поговорили мы о многом. К примеру, о том, как Твердохлеба 14-летним выгнали из школы киевского «Динамо», какие мытарства он испытал, пока нашел профессиональную команду, почему пытается не думать о сборной и за кого больше всего волнуется на фронте. Но начали мы с футбола и с темы заключительного для криворожцев матча осенней части чемпионата.

– Егор, первую часть сезона «Кривбасс» закончил горячим поединком против «Карпат». Команда победила, вы забили. Пожалуй, лучшего финала трудно придумать.

– Трудная, и оттого очень приятная победа. «Карпаты» по сравнению с матчем первого круга прибавили. Собственно, это показывают последние результаты и качество игры львовян. Они стали более сыгранными. С «Карпатами» было нелегко. Побеждать соперников всегда приятно. Также мы держали в голове матч первого круга. Тогда в дебюте матча было большое преимущество. В течение первого получаса должны были закрывать игру. Но не реализовали пенальти, упустили шансы забить с игры, а потом еще и пропустили два мяча подряд.

– Почему в противостоянии «Кривбасса» и «Карпат» такой высокий градус напряжения?

– Мне кажется, что на поле этот матч ничем не отличался от любого другого. По крайней мере, я точно выходил на «Карпаты» без особых эмоций, с намерением выполнить то, чего от меня требуют тренеры. Так, как всегда. В первую очередь, хотелось выиграть и уйти с положительными эмоциями в отпуск. Все остальное не интересовало. Да, заметил, что перед матчем был какой-то особый ажиотаж. Но на меня он никак не повлиял.

– «Александрия», «Шахтер», «Рух» – те команды верхней части таблицы, которые потеряли очки из-за так называемого чемоданного настроения. Как его удалось избежать «Кривбассу»?

– Юрий Николаевич (Вернидуб – авт.) перед игрой именно подчеркивал, что нельзя при любых обстоятельствах допускать чемоданных настроений. Ибо останется осадок и мысли, которые испортят как впечатление о первой части сезона, так и о начале отдыха. Собственно. Мы сконцентрировались и сделали тот результат, которого от нас ждут тренеры, болельщики, руководство, да и мы сами тоже.

– Егор, в последнее время вы набрали сумасшедшую форму. Есть объяснение, почему именно сейчас?

– Думаю, так случилось. Просто если человек работает, выкладывается на тренировках, дорабатывает дополнительно, Бог рано или поздно отблагодарит. Был в этом уверен даже тогда, когда играл мало или не играл вообще. Труд и вера в собственные силы – это самое главное. В том, что в конце года начал много забивать, есть доля фарта. Но везет тому, кто этого заслуживает.

– На старте сезона, когда команда играла в еврокубках, готовность была другой? Может, специфика тренерских требований тогда отличалась от нынешних?

– Не могу сравнивать, отличалась ли чем-то подготовка в «Кривбассе» по сравнению с предыдущим годом, потому что тогда меня в команде еще не было. На мой взгляд, я межсезонье провел с большой пользой для себя, подготовился к сезону хорошо. Все матчи отыграл в основе и был для команды полезен. Сезон тоже начал в статусе основного, забил победный мяч в ворота «Черноморца». Но потом был уже упомянутый поединок против «Карпат», в котором получил травму головы. Может, это меня немного выбило из колеи. Из-за рассечения пропустил два следующих матча. Очевидно, за это время потерял тонус, уверенность в себе, а с ними и место в составе.

– По вашему мнению, «Кривбасс» был объективно слабее «Виктории» и «Бетиса»? Если бы матчи с этими соперниками проходили сейчас, шансов на победу было бы больше?

– Мне кажется, что определяющую роль сыграл опыт выступлений на международной арене, которого у соперников больше, а мы только набираемся. «Виктория» – стабильный участник еврокубков, сбалансированная, сильная команда. Во-вторых, нельзя не упомянуть проблемы с логистикой. Не в оправдание, потому что это объективные реалии нашей жизни. Не только «Кривбасса», но и остальных украинских клубов. Посторонние люди, конечно, могут говорить о том, что проблемы не существует. Но практика показывает, что с долгими переездами времени на восстановление фактически не остается. В один день играешь матч чемпионата Украины, а на следующий автобусом 12 часов добираешься в Европу, долго стоишь на границе. Затем накопившаяся усталость сказывается на качестве игры.

В конце концов, даже несмотря на усталость, матчи против «Виктории» мы не провалили, в определенные отрезки имели игровое преимущество. Мы точно не были безнадежны.

Изменилось бы что-нибудь, если бы играли с этими соперниками сейчас? Непростой вопрос, но соперники тоже прибавили. Труднее им было бы, если бы мы имели возможность принимать матчи дома. Но сейчас это, скорее, наши пожелания. И не больше.

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

– Неотъемлемой частью современного украинского футбола являются непредсказуемые паузы, связанные с воздушными тревогами. Тревог в Кривом Роге немало, как и в других городах, которые находятся не так далеко от линии фронта, и даже один матч не удалось доиграть. Можно ли вообще привыкнуть играть в таких условиях?

– Думаю, что привыкнуть нереально. Настраиваешься на матч, выходишь максимально сконцентрированным, а затем раздается тревога и стартовую концентрацию вернуть гораздо сложнее. Наконец, считаю, что это очень хорошо, что в столь тяжелое время Украина продолжает играть в футбол и демонстрирует свою устойчивость всему миру. Это самое главное для нашей родной страны.

***

– Вы родились в селе Боровая Фастовского района на Киевщине. Если верить Википедии, из спорта там есть только секция рукопашного боя. Вы ее посещали? Как в вашей жизни возник футбол?

– Нет, рукопашного боя в моем детстве точно не было (смеется). На самом деле, у нас там есть также футбольная секция. Дети и сейчас занимаются. Не скажу, что это какое-то чрезвычайное развитие, но хорошо, что дети могут тренироваться. Я тоже с шести до десяти лет занимался в Боровой. Играл в футбол постоянно, не только в секции, но и на площадке рядом со школой с утра до вечера. Лишь после четырех лет занятий дома переехал в Фастов, а оттуда – в вышгородскую «Чайку».

– Занятия футболом на более серьезном уровне вы начинали в академии киевского «Динамо». Как туда попали?

– Выступать за киевское «Динамо» было мечтой детства. Сколько себя помню, с папой и старшим братом постоянно ездили в Киев на матчи «Динамо» на стадион имени Лобановского и на НСК «Олимпийский». Когда тренировался в фастовском «Олимпе», у нас был специалист, работавший в структуре «Динамо». Он предложил мне поехать на просмотр. На тот момент я тренировался полгода в «Чайке». Когда отправился в Киев и подошел, даже не поверил, что мне это удалось. Хотя тренироваться в школе «Динамо» было непросто. Из-за того, что ежедневно добирался в Киев из своего поселка полтора-два часа в одну сторону. А ведь надо было еще и в школе учиться. Иногда, чтобы успеть на тренировку, вынужден был пропускать уроки. За эти полтора года от такого графика уставал. Может, еще и потому, что был несформирован, не привык к таким испытаниям. Впрочем, не жалею, что это прошел. Эти трудности меня закалили. Приходилось каждый день проявлять характер.

– Почему не задержались в динамовской школе?

– Трудный вопрос. Сначала я тренировался под руководством Юрия Еськина. Затем из двух команд 2000 года рождения сделали одну. Тренер тоже сменился. Мне скоро пришлось уйти. Все получилось банально: после одной из тренировок нам сказали остаться и объявили, кто уходит из команды. Целый список из девяти или десяти ребят. Для меня это был огромный удар. Ехал с папой в машине домой и не мог успокоиться. Не мог поверить, что меня выгнали. И не знал, что делать дальше. Даже думал заканчивать с футболом. Такое тоже было, хотя мне было всего 13. Позже похожие мысли закрадывались еще несколько раз, но помогли мама с папой. Приехал домой, начали совещаться, что делать. Решил, что буду доказывать, что могу и способен. Сразу позвонил по телефону тренеру «Чайки», сообщил, что меня выгнали из «Динамо». Тренер меня поддержал, сказал, чтобы возвращался, что на меня рассчитывают. Вообще, тогда меня команда поддержала. Благодарен за это ребятам и тренеру.

– После этой истории осталась какая-то обида? Может, воспринимаете «Динамо», как особый раздражитель?

– Нет. Я ведь ребенком был. Зачем держать детские обиды? Тем более, что трудностей в моей карьере хватало и дальше. Скажем, когда выступал среди любителей за вышгородскую «Чайку». Эту команду для того и создали, чтобы ребята, не устроившиеся в профессиональном футболе, могли еще год тренироваться и играть и, возможно, проявить себя перед представителями одного из клубов. В конце сезона команду действительно расформировали. Я поехал на просмотр в луганскую «Зарю» U19. Был месяц на просмотре. Меня уверяли, что подхожу и, соответственно, должен оставаться. После месяца сборов действительно дело дошло до подписания контракта. Казалось, остались формальности, но за пять дней до старта чемпионата мне говорят: «Ты не подходишь. Контракта не будет».

Снова оказался на распутье, не знал, что делать. Мне 18, команды уже сформированы и влезть куда-то почти невозможно. Имени, которое бы на меня работало, тоже еще не было. Подобным образом меня отцепили и из «Чайки» из Петропавловской Борщаговки. Тогда было два варианта: ехать выступать в чемпионат Житомирщины или оставаться в Киеве и играть среди любителей за «Атлет». Выбрал второй вариант. Прежде всего, потому, что получал образование. Находясь в Киеве, имел возможность посещать пары. Хотя это тоже было тяжело. Просыпался в шесть утра и ехал на электричке в Университет, а после трех-четырех пар отправлялся на Дарницу, где «Атлет» тренировался. Тренировка начиналась в семь вечера. Домой возвращался на последней электричке и родителей практически не видел. Домой попадал около полуночи. А на следующее утро снова просыпался в шесть и ехал в Университет. Теперь понимаю, что эти испытания меня закалили. Но тогда это истощало. И не давало заработка. В «Атлете» мне не платили, давали средства только на проезд. Если бы не поддержка родителей, наверное, бросил бы играть. Но удержался, а в следующем сезоне дела пошли веселее: забил 13 или 14 мячей.

– Профессиональный футбол для вас начался с клуба «Горняк-Спорт». Как вы попали в Горишние Плавни и насколько сложным был процесс адаптации ко взрослому футболу?

– Началось все со знакомства с бывшим арбитром Сергеем Березкой. Сергей Михайлович – хороший человек, очень мне помог. По его рекомендации создал тогда видеонарезку из своих голов. Березка ее отправил в несколько клубов. Буквально через сутки звонит по телефону: «Есть вариант с «Горняк-Спортом». Хочешь поехать на просмотр? Конечно, хочу! То ведь даже не вторая лига, а сразу первая. Это была поздняя осень, первая часть чемпионата завершалась. У меня было несколько недель, чтобы проявить себя на тренировках. Но перед тем, как показывать, что могу, никак не мог привыкнуть к скоростям, на которых люди там работали. Постоянно не успевал. Впрочем, привык и сумел себя зарекомендовать. Мне предложили подписать контракт с нового года. Для 19-летнего игрока это был отличный вариант.

– В «Горняке» вы играли вместе с Андреем Понедельником, с передачи которого недавно забили эффектный мяч «Черноморцу». Между вами еще со времен Горишних Плавней существует какая-нибудь особая химия?

– Наверное, так. У нас теплые отношения. На базе мы живем в одной комнате, много общаемся. Очевидно, это помогает где-то чувствовать друг друга на инстинктах. Передача в игре с одесситами действительно была комфортной. Благодарен Андрею за нее.

***

– Говорят, футболисту важно попасть к своему тренеру. Во многом, в профессиональном футболе вы раскрылись при тренере Шаране, под руководством которого дебютировали в Премьер-лиге за «Минай». Можете сказать, что это был ваш тренер?

– В принципе, да. Владимир Богданович доверял мне, позволил раскрыться, проявить лучшие черты. Испытывал со стороны Шарана максимальное доверие. Хотя Игорь Жабченко в «Горняк-Спорте» тоже мне доверял и сильно помог. Игорь Валентинович в меня, совсем юного, поверил, при нем подписал первый профессиональный контракт. Думаю, эти тренеры внесли очень большой вклад в мой рост.

– Жабченко, Шаран, Вернидуб – люди из одной футбольной эпохи. Можно ли их сравнивать как тренеров? У них много общего?

– Они похожи тем, что являются максималистами. У них менталитет победителей, и эту черту они прививают своим командам в целом и каждому игроку в ее составе. А еще каждый отличается бойцовскими чертами, характером.

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб и Юрий Вернидуб

– Недавно Юрий Вернидуб поделился мыслями об игроках «Кривбасса», способных попасть в национальную сборную. И назвал Дениса Кузыка, но не вас. Задело?

– Честно – нет. Конечно, я хочу когда-то сыграть в составе сборной, но внимание на том, пригласили ли меня, не акцентирую. Об этом еще рано говорить. Надо играть на стабильно высоком уровне за клуб, и тогда на меня обратят внимание. А если думать не о футболе, а о том, позвали или нет и кто что сказал, то это будет только мешать и не позволит сконцентрироваться на игре.

– Но, забивая в каждом матче, подсознательно, видимо, увидеть свою фамилию в списке Сергея Реброва рассчитывали?

– В футболе самое главное – стабильность. То, что в последнее время мне удаётся сыграть и забить – хорошо. Но нужно поддерживать этот уровень весной. Тогда можно будет о чем-нибудь говорить. Пока в этом вообще нет смысла. Не считаю, что правильно брать человека в сборную за пять удачных матчей.

– Ивана Калюжного тоже взяли в последний момент и на основе удачного старта в нынешнем сезоне. Получилось неплохо.

– В случае Ивана сошлись звезды. Многие игроки на его позиции выпали из-за травм. Будь все здоровы, Калюжный своего шанса, возможно, еще ждал бы. Но шанс выпал уже сейчас и Иван им воспользовался, показал свой уровень. Он заслужил то, что уже достиг. Своим трудом.

– Егор, 17 декабря у вас был День рождения. Как отметили 24-летие?

– Скромно, в кругу семьи, с родителями, девушкой и крестными. Вскоре после заключительного в этом году матча поехал домой, в Киевскую область. Каких-либо отпусков в наше время не планирую. Хочется просто отдохнуть, в первую очередь эмоционально, набраться положительных эмоций, пообщаться с родными.

– Легионеры «Кривбасса» реагируют на тревоги иначе, чем украинцы?

– Тоже привыкли. На самом деле, мы все находимся в беспокойстве, волнуемся за своих родных. У меня воюет родной брат, очень за него переживаю. Мы часто общаемся, он мне кое-что рассказывает о том, что видел и что переживает. Это очень тяжело. Но жизнь продолжается. Мы не можем сложить руки и жаловаться, как все плохо. Должны, наоборот, демонстрировать свою стойкость и в этих реалиях находить причины для положительных эмоций. Да и вообще нам, находящимся в относительно мирных городах, грех жаловаться. Тем людям, которые в эту погоду находятся в окопах, гораздо труднее.