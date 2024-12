Девятый номер рейтинга АТР Алекс де Минаур сделал предложение британской теннисистке Кэти Бултер, которая является 24-й ракеткой мира.

Об этом пара сообщила в своих социальных сетях, опубликовал совместное фото:

«Мы хранили маленький секрет... 🤭», – подписана публикация.

Интересно, что в 2024 году они дважды выигрывали трофеи на одной неделе. В марта Бултер выиграла титул в Сан-Диего, Алекс – в Акапулько. А в июне Кэти стала победительницей в Ноттингем, а де Минаур – чемпионом в Хертогенбосе.

Помимо помолвки, Алекс и Кэти 23 декабря провели совместную тренировку на кортах Сиднея, где уже с 27 декабря они будут принимать участие за свои сборные на United Cup: Кэти сыграет за команду Великобритании, а Алекс – за Австралию. Великобритания и Австралия попали в одну группу и проведут очное противостояние 1 января.

ФОТО. Самая известная пара в мире тенниса объявила о помолвке

"I wouldn't say I was thrilled at the idea!" 😅



Newly-engaged Katie Boulter and Alex de Minaur react to facing each other in the United Cup 👀 pic.twitter.com/TC30sM7l3N