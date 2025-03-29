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  4. Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира
Англия
29 марта 2025, 14:01 |
2192
0

Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира

«Атлетико» может заработать серьезные деньги на трансфере Хулиана Альвареса

29 марта 2025, 14:01 |
2192
0
Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Английский «Ливерпуль» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные» видят в 25-летнем футболисте замену для Мохамеда Салаха, который, скорее всего, летом покинет клуб, и уже предложили за него 170 миллионов евро.

Если переход за такую сумму действительно состоится, то этот трансфер станет рекордным в истории АПЛ. Сейчас самым дорогим новичком чемпионата Англии является Энцо Фернандес, которого «Челси» приобрел у «Бенфики» за 121 миллион евро.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес решил не менять клуб в летнее трансферное окно.

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Ливерпуль трансферы Атлетико Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Хулиан Альварес Мохамед Салах рекорд
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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