Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира

Английский «Ливерпуль» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные» видят в 25-летнем футболисте замену для Мохамеда Салаха, который, скорее всего, летом покинет клуб, и уже предложили за него 170 миллионов евро.

Если переход за такую сумму действительно состоится, то этот трансфер станет рекордным в истории АПЛ. Сейчас самым дорогим новичком чемпионата Англии является Энцо Фернандес, которого «Челси» приобрел у «Бенфики» за 121 миллион евро.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес решил не менять клуб в летнее трансферное окно.