Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира
«Атлетико» может заработать серьезные деньги на трансфере Хулиана Альвареса
Английский «Ливерпуль» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «красные» видят в 25-летнем футболисте замену для Мохамеда Салаха, который, скорее всего, летом покинет клуб, и уже предложили за него 170 миллионов евро.
Если переход за такую сумму действительно состоится, то этот трансфер станет рекордным в истории АПЛ. Сейчас самым дорогим новичком чемпионата Англии является Энцо Фернандес, которого «Челси» приобрел у «Бенфики» за 121 миллион евро.
В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес решил не менять клуб в летнее трансферное окно.
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