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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 08:01 | Обновлено 31 марта 2025, 08:26
2245
2

Экс-игрок УПЛ: «У этого человека вообще нет ничего святого. Как он может?»

Александр Козак высказался о президенте «Ингульце» Александре Поворознюке

31 марта 2025, 08:01 | Обновлено 31 марта 2025, 08:26
2245
2
Экс-игрок УПЛ: «У этого человека вообще нет ничего святого. Как он может?»
Александр Поворознюк

Бывший футболист «Ингульца» и нынешний игрок «Кудровки» Александр Козак высказался о президенте петровского клуба Александре Поворознюке.

– Александр, Поворознюк заявил, что не сдавал Шершня в ТЦК, а сказал, чтобы вы пошли и стали на учет в военкомат, потому что находились в розыске. Как можете это прокомментировать?

– Я смотрел его интервью и могу сказать, что это было просто 10 минут лжи. Мне трудно комментировать эту клевету на футболистов, которые много помогли его команде. У этого человека вообще нет ничего святого. Никто из нас в розыске не был. Мы с самого начала говорили Поворознюку, чтобы он помог нам с бронированием, а он палец о палец не ударил.

– Также Поворознюк сказал, что «Ингулец» не поехал на сборы в Турцию из-за того, что вы, Шершень, Козыренко, Мельничук и Петько находились в розыске?

– Полный бред. Как он вообще может такое говорить? На тот момент мы уже в одностороннем порядке разорвали контракты с Ингульцом. Чудак сам себе противоречит.

– Получается, что на Шершня он реально вызвал наряд ТЦК?

– Конечно. У Шершня даже есть аудиозапись, которая подтверждает, что Григорович врет в своем последнем интервью.

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Александр Козак Александр Поворознюк Ингулец Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Михаил Шершень
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Dfs2262ar
Ну не зря павороз гавкался с гордом у кого больше пипись! Оказалось, что у обоих мальнькай)))
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+1
Remark
На свій домашній матч Коробка Передач у Львів їздила автобус ремонтувати, саме під час матчу з Шахтарем до донецької команди)))
Такої гнилої відмазки від Хрю Хрю ще треба було вигадати
Цікаво тільки одне - чому такий ярий патріот ще не в окопі? Чи боїться, що окопи такої ширини, як він, не риють 
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0
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