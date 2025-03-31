Экс-игрок УПЛ: «У этого человека вообще нет ничего святого. Как он может?»
Александр Козак высказался о президенте «Ингульце» Александре Поворознюке
Бывший футболист «Ингульца» и нынешний игрок «Кудровки» Александр Козак высказался о президенте петровского клуба Александре Поворознюке.
– Александр, Поворознюк заявил, что не сдавал Шершня в ТЦК, а сказал, чтобы вы пошли и стали на учет в военкомат, потому что находились в розыске. Как можете это прокомментировать?
– Я смотрел его интервью и могу сказать, что это было просто 10 минут лжи. Мне трудно комментировать эту клевету на футболистов, которые много помогли его команде. У этого человека вообще нет ничего святого. Никто из нас в розыске не был. Мы с самого начала говорили Поворознюку, чтобы он помог нам с бронированием, а он палец о палец не ударил.
– Также Поворознюк сказал, что «Ингулец» не поехал на сборы в Турцию из-за того, что вы, Шершень, Козыренко, Мельничук и Петько находились в розыске?
– Полный бред. Как он вообще может такое говорить? На тот момент мы уже в одностороннем порядке разорвали контракты с Ингульцом. Чудак сам себе противоречит.
– Получается, что на Шершня он реально вызвал наряд ТЦК?
– Конечно. У Шершня даже есть аудиозапись, которая подтверждает, что Григорович врет в своем последнем интервью.
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