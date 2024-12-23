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  4. Серьезная роль. Ярмоленко провел разговор с перспективным защитником
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 12:41 |
1625
3

Серьезная роль. Ярмоленко провел разговор с перспективным защитником

Андрей Ярмоленко поговорил с Ильей Крупским касательно трансфера в «Динамо»

23 декабря 2024, 12:41 |
1625
3
Серьезная роль. Ярмоленко провел разговор с перспективным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко провел разговор с защитником полтавской «Ворсклы» Ильей Крупским, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 35-летнйи футболист презентовал игроку полтавского клуба проект киевского клуба и пообещал серьезную роль в команде.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился 1 голом.

Ранее сообщалось о том, что защитник киевского «Динамо» перешел в «Ворсклу» на правах аренды.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Андрій Некрасов
Іллюха, тільки не в цю помийку... в Європу треба....
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+1
Khafre
скучно без ігор динамо
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0
Khafre
поки перерва пропоную згадати ТОП самих позорних поразок великого київського клубу
ось один з них
13.09.2006. 21:45. Киев. НСК "Олимпийский". 60 000 зрителей. +17°C.
Динамо Стяуа 1:4
"Динамо": Шовковский Александр, Дантас Биспо Родольфо, Ребров Сергей (Отольваро Арсе Харрисон, 73), Корреа Карлос (Белькевич Валентин, 59), Ринкон Диого Пашеку, Шацких Максим, Гусев Олег, Юссуф Атанда Аила, Несмачный Андрей, Да Коста Родриго, Маркович Марьян (Морено Мора Хосе, 61).
 Запасные: Рыбка Александр, Чернат Флорин Лучиан, Михалик Тарас, Гавранчич Горан.
Тренер: Анатолий Демьяненко.
"Стяуа": Карлуш Алберту Фернандеш, Дорин Гоян, Валентин Бадя (Сириль Теро, 70), Николае Дике (Овидиу Петре, 82), Василике Кристоча (Даниэль Оприце, 74), Михай Нешу, Банел Николице, Флорин Ловин, Сорин Параскив, Клеми Сабан, Сорин Гионя.
Запасные: Корнел Черня, Габриэль Боштине, Еуджен Бачу, Стелиан Станчу.
 Тренер: Аурелиан Козмин Олэрою.Голы: 0:1 - Сорин Гионя (3), 1:1 - Ребров Сергей (16), 1:2 - Валентин Бадя (24), 1:3 - Николае Дике (43), 1:4 - Николае Дике (79).
Предупреждены: нет - Михай Нешу (13), Карлуш Алберту Фернандеш (27), Сорин Гионя (73).
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