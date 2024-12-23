Серьезная роль. Ярмоленко провел разговор с перспективным защитником

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко провел разговор с защитником полтавской «Ворсклы» Ильей Крупским, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 35-летнйи футболист презентовал игроку полтавского клуба проект киевского клуба и пообещал серьезную роль в команде.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился 1 голом.

Ранее сообщалось о том, что защитник киевского «Динамо» перешел в «Ворсклу» на правах аренды.