Аренда до конца сезона. Защитник Динамо сменил клуб
Навин Малыш станет игроком «Ворсклы»
Украинский защитник киевского «Динамо» Навин Малыш станет игроком полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 21-летний футболист перешел в аренду до конца сезона. Есть ли у полтавчан право выкупа игрока – неизвестно. Навин может стать сменщиком Ильи Крупского, если тот все таки покинет клуб. Малыш может сыграть как на позиции правого защитника, так и в опорной зоне.
В текущем сезоне Навин Малыш провел 3 матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Ранее сообщалось о том, «Динамо» сыграет с болгарским «ЦСКА».
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