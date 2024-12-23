Аренда до конца сезона. Защитник Динамо сменил клуб

Украинский защитник киевского «Динамо» Навин Малыш станет игроком полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 21-летний футболист перешел в аренду до конца сезона. Есть ли у полтавчан право выкупа игрока – неизвестно. Навин может стать сменщиком Ильи Крупского, если тот все таки покинет клуб. Малыш может сыграть как на позиции правого защитника, так и в опорной зоне.

В текущем сезоне Навин Малыш провел 3 матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось о том, «Динамо» сыграет с болгарским «ЦСКА».