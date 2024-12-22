Динамо запланировало январский спарринг в Турции против ЦСКА

Стал известен один из соперников киевского «Динамо» в подготовочном цикле, который команда Александра Шовковского проведет в начале следующего года.

Как сообщает официальная страница болгарского клуба ЦСКА 1948 в Facebook, 16 января в турецком Белеке софийская команда сыграет спарринг с «Динамо».

ЦСКА 1948 на зимнюю паузу в элитарном дивизионе чемпионата Болгарии ушло на 10-й позиции.

Первый официальный матч в 2025 году «Динамо» должно будет провести уже 21 января. Это будет гостевая для подопечных Шовковского игра общего этапа Лиги Европы против «Галатасарая».