Динамо запланировало январский спарринг в Турции против ЦСКА
Соперником «бело-синих» должны будут выступить футболисты софийского ЦСКА 1948
Стал известен один из соперников киевского «Динамо» в подготовочном цикле, который команда Александра Шовковского проведет в начале следующего года.
Как сообщает официальная страница болгарского клуба ЦСКА 1948 в Facebook, 16 января в турецком Белеке софийская команда сыграет спарринг с «Динамо».
ЦСКА 1948 на зимнюю паузу в элитарном дивизионе чемпионата Болгарии ушло на 10-й позиции.
Первый официальный матч в 2025 году «Динамо» должно будет провести уже 21 января. Это будет гостевая для подопечных Шовковского игра общего этапа Лиги Европы против «Галатасарая».
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