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Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 22 декабря 2024, 22:54
789
1

Динамо запланировало январский спарринг в Турции против ЦСКА

Соперником «бело-синих» должны будут выступить футболисты софийского ЦСКА 1948

22 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 22 декабря 2024, 22:54
789
1
Динамо запланировало январский спарринг в Турции против ЦСКА
instagram.com/cska1948_official

Стал известен один из соперников киевского «Динамо» в подготовочном цикле, который команда Александра Шовковского проведет в начале следующего года.

Как сообщает официальная страница болгарского клуба ЦСКА 1948 в Facebook, 16 января в турецком Белеке софийская команда сыграет спарринг с «Динамо».

ЦСКА 1948 на зимнюю паузу в элитарном дивизионе чемпионата Болгарии ушло на 10-й позиции.

Первый официальный матч в 2025 году «Динамо» должно будет провести уже 21 января. Это будет гостевая для подопечных Шовковского игра общего этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

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ЦСКА 1948 София Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Александр Шовковский
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Saar
Провокаційний заголовок....
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Bohdan Holikov
Заголовок - дешева маніпуляція. 
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