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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 18:21 | Обновлено 23 декабря 2024, 18:22
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1

ОФИЦИАЛЬНО. Тимчик подписал новый контракт с Динамо

Новое соглашение рассчитано еще на четыре года

23 декабря 2024, 18:21 | Обновлено 23 декабря 2024, 18:22
400
1
ОФИЦИАЛЬНО. Тимчик подписал новый контракт с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Тымчик

Ключевой игрок киевского «Динамо» Александр Тымчик официально заключил новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба команды, стороны подписали договор о сотрудничестве еще на четыре года – до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Александр сыграл 19 матчей на клубном уровне. Отличился Тымчик только одной голевой передачей.

Напомним, что дебютировал Тымчик за столичную команду осенью 2016 года в рамках 1/8 финала Кубка Украины против луганской «Зари» (5:2).

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Александр Тымчик Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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Gargantua81
да его надо свободным агентом отпускать, слабейшее звено сейчас в команде.
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