ОФИЦИАЛЬНО. Тимчик подписал новый контракт с Динамо

Ключевой игрок киевского «Динамо» Александр Тымчик официально заключил новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба команды, стороны подписали договор о сотрудничестве еще на четыре года – до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Александр сыграл 19 матчей на клубном уровне. Отличился Тымчик только одной голевой передачей.

Напомним, что дебютировал Тымчик за столичную команду осенью 2016 года в рамках 1/8 финала Кубка Украины против луганской «Зари» (5:2).