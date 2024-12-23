Украина. Премьер лига23 декабря 2024, 18:21 | Обновлено 23 декабря 2024, 18:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Тимчик подписал новый контракт с Динамо
Новое соглашение рассчитано еще на четыре года
23 декабря 2024, 18:21 | Обновлено 23 декабря 2024, 18:22
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Ключевой игрок киевского «Динамо» Александр Тымчик официально заключил новый контракт с клубом.
Как сообщает пресс-служба команды, стороны подписали договор о сотрудничестве еще на четыре года – до 30 июня 2028 года.
В нынешнем сезоне Александр сыграл 19 матчей на клубном уровне. Отличился Тымчик только одной голевой передачей.
Напомним, что дебютировал Тымчик за столичную команду осенью 2016 года в рамках 1/8 финала Кубка Украины против луганской «Зари» (5:2).
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Комментарии 1
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да его надо свободным агентом отпускать, слабейшее звено сейчас в команде.
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