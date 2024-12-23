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  4. Какие планы у Кобина? В Ингульце пока еще не знают, где проведут сборы
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 23 декабря 2024, 20:42
386
0

Какие планы у Кобина? В Ингульце пока еще не знают, где проведут сборы

Скорее всего, аутсайдер УПЛ будет вести подготовку в домашних условиях

23 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 23 декабря 2024, 20:42
386
0
Какие планы у Кобина? В Ингульце пока еще не знают, где проведут сборы
Instagram. Василий Кобин

Как стало известно Sport.ua, «Ингулец» одной из первых среди команд УПЛ вернется из отпуска – 6 января 2025 года.

Отсутствует информация, где подопечные Василия Кобина будут готовиться ко второй части сезона: в Украине или за ее пределами. Скорее всего, команда из Петрово будет дислоцироваться в зимний период дома, потому что проведение заграничного сбора требует при нынешних условиях немалых организационных усилий, а времени до новых испытаний осталось мало.

Также неизвестно, останутся ли в команде Артем Ситало, Сергей Петько, Александр Козак, Максим Мельничук и Юрий Козыренко, которые по указанию Василия Кобина были переведены в молодежный состав. У них контракт с «Ингульцом» действует до конца июня 2025 года, и в клубе должны вести с ними переговоры.

Во время зимней паузы «Ингулец» замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 9 очков (16-е место).

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Ингулец учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Василий Кобин инсайд трансферы трансферы УПЛ Артем Ситало Сергей Петько Александр Козак Максим Мельничук Юрий Козыренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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