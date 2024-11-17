Ингулец выставил на трансфер футболистов, которые были переведены в U-19

Клуб УПЛ Ингулец выставил на трансфер футболистов, которые ранее были переведены в команду U-19, сообщает ТаТоТаке.

Выставлены на трансфер: Артем Ситало, Артем Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко и Максим Мельничук.

Такое решение было принято после совещания между главным тренером команды Василием Кобиным и президентом Александром Поворознюком.

Контракты всех этих футболистов рассчитаны до лета. То есть, уже с 1 января они могут подписывать предварительные соглашения с другими командами.

После 13 туров Ингулец имеет 6 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ.