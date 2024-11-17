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Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:43
332
0

Ингулец выставил на трансфер футболистов, которые были переведены в U-19

Под санкции попали: Ситало, Козак, Петько, Козыренко, Мельничук

17 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:43
332
0
Ингулец выставил на трансфер футболистов, которые были переведены в U-19
ФК Ингулец. Василий Кобин

Клуб УПЛ Ингулец выставил на трансфер футболистов, которые ранее были переведены в команду U-19, сообщает ТаТоТаке.

Выставлены на трансфер: Артем Ситало, Артем Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко и Максим Мельничук.

Такое решение было принято после совещания между главным тренером команды Василием Кобиным и президентом Александром Поворознюком.

Контракты всех этих футболистов рассчитаны до лета. То есть, уже с 1 января они могут подписывать предварительные соглашения с другими командами.

После 13 туров Ингулец имеет 6 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Артем Ситало Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига Ингулец Сергей Петько Артем Козак Максим Мельничук Юрий Козыренко Ингулец U-19 ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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