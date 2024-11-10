Эти игроки собирали вещи и звонили агентам. Кадровая революция в Ингульце
Руководство клуба-аутсайдера УПЛ перевело 5 футболистов в резерв
Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал подробности о кадровых изменениях в «Ингульце», руководство которого перевело 5 игроков из основной команды в юношескую U-19:
«Кадровая революция в «Ингульце» напрашивалась давно. Еще с начала сентября, когда клуб был на пороге снятия с УПЛ.
Насколько мне известно, тогда некоторые игроки уже собирали вещи и звонили агентам в поисках новых команд. И это находясь на контрактах. А еще портили микроклимат внутри, выражая недовольство условиями подготовки и логистики.
Владелец «Ингульца» подчеркнул, что кредит доверия к тренеру очень велик, несмотря на отсутствие нужного результата».
Ранее главный тренер «Ингульца» Василий Кобин перевел ряд игроков первой команды в состав U-19. В черный список тренера попали: Артем Ситало, Артем Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко и Максим Мельничук.
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