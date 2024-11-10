Эти игроки собирали вещи и звонили агентам. Кадровая революция в Ингульце

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал подробности о кадровых изменениях в «Ингульце», руководство которого перевело 5 игроков из основной команды в юношескую U-19:

«Кадровая революция в «Ингульце» напрашивалась давно. Еще с начала сентября, когда клуб был на пороге снятия с УПЛ.

Насколько мне известно, тогда некоторые игроки уже собирали вещи и звонили агентам в поисках новых команд. И это находясь на контрактах. А еще портили микроклимат внутри, выражая недовольство условиями подготовки и логистики.

Владелец «Ингульца» подчеркнул, что кредит доверия к тренеру очень велик, несмотря на отсутствие нужного результата».

Ранее главный тренер «Ингульца» Василий Кобин перевел ряд игроков первой команды в состав U-19. В черный список тренера попали: Артем Ситало, Артем Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко и Максим Мельничук.