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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 08:23 | Обновлено 10 ноября 2024, 08:39
876
0

Эти игроки собирали вещи и звонили агентам. Кадровая революция в Ингульце

Руководство клуба-аутсайдера УПЛ перевело 5 футболистов в резерв

10 ноября 2024, 08:23 | Обновлено 10 ноября 2024, 08:39
876
0
Эти игроки собирали вещи и звонили агентам. Кадровая революция в Ингульце
ФК Ингулец

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал подробности о кадровых изменениях в «Ингульце», руководство которого перевело 5 игроков из основной команды в юношескую U-19:

«Кадровая революция в «Ингульце» напрашивалась давно. Еще с начала сентября, когда клуб был на пороге снятия с УПЛ.

Насколько мне известно, тогда некоторые игроки уже собирали вещи и звонили агентам в поисках новых команд. И это находясь на контрактах. А еще портили микроклимат внутри, выражая недовольство условиями подготовки и логистики.

Владелец «Ингульца» подчеркнул, что кредит доверия к тренеру очень велик, несмотря на отсутствие нужного результата».

Ранее главный тренер «Ингульца» Василий Кобин перевел ряд игроков первой команды в состав U-19. В черный список тренера попали: Артем Ситало, Артем Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко и Максим Мельничук.

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Ингулец Игорь Бурбас чемпионат Украины по футболу Василий Кобин Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига Сергей Петько Артем Ситало Артем Козак Максим Мельничук Юрий Козыренко Ингулец U-19
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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