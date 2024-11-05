Кобин перевел 5 игроков Ингульца в U-19. Что сказал Поворознюк?

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин перевел ряд игроков первой команды в состав U-19. В «черный список» тренера попали следующие игроки: Артем Ситало, Артем Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко и Максим Мельничук.

Президент клуба Александр Поворознюк отреагировал на такое решение главного тренера команды, обратившись к футболистам:

«Это решение тренера. Я в эти процессы не лезу. Причина? Но откуда я знаю? Ну нет результата. Зарплату и премии все получают вовремя, а результата нет. Видимо, таким образом тренер воспитывает игроков.

Повторюсь, я никогда не влезал в эти процессы. Я инвестор футбольного клуба. Никогда не говорю, кого ставить, а кого нет, как играть и другое. Зачем мне тогда тренер? Это его решение. Он мне сказал, и я поддержал.

Все зависит только от них. Им дадут возможность показать себя в тренировочном процессе, и сразу все будет видно. Так, как они сейчас относятся к работе… Я поддержал тренера», – заявил Поворознюк.

В нынешнем сезоне «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. У подопечных Василия Кобина 5 турнирных пунктов в 12 матчах.