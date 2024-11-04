КОБИН: «Мы играли против Динамо с высокой линией обороны, и это был риск»

Главный тренер Ингульца Василий Кобин прокомментировал поражение от Динамо в матче 12-го тура УПЛ (2:5):

«Мы играли с высокой линией обороны. Это был риск, но нам нужно было набирать очки. Мы хотели сыграть агрессивно.

В какой-то мере нам это удалось, но скорость Ваната и индивидуальное мастерство игроков Динамо сыграли свою роль.

Но мы не будем отходить от этого стиля игры. Мы будем смело играть смело, потому что нам нужно набирать очки.

Мы делаем ставку на молодых игроков, и я не буду закрывать им дорогу. Надо доверять молодым футболистам, хотя это и риск».