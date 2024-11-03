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03 ноября 2024, 21:07 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:47
1957
4

ШОВКОВСКИЙ: «Оставьте Михавко в покое. Не трогайте парня»

Наставник «Динамо» прокомментировал победу в матче против «Ингульца»

03 ноября 2024, 21:07 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:47
1957
4
ШОВКОВСКИЙ: «Оставьте Михавко в покое. Не трогайте парня»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ после матча УПЛ против «Ингульца» (5:2).

– Если не считать счет матча, то игра получилась непростой. Понимали, что посреди недели отыграли 120 минут в кубковой игре в Полтаве, а до этого за два дня до этого играли принципиальный матч с «Шахтером». Поэтому после возвращения из Полтавы я дал ребятам один полноценный выходной, чтобы они смогли отдохнуть. Готовясь к сегодняшней игре, полностью понимали, за счет чего будет играть наш соперник – что будет много борьбы, что они будут делать ставку на стандартные положения. В этом компоненте, я думаю, мы недоработали. Действиями в атаке я доволен больше – в частности, реализовали наши наработки, принимали правильные решения. Могли делать счет и больше, поэтому поздравляю всех с победой.

– Оборона «Динамо» сегодня не выглядела монолитной на фоне соперника. В чем причина?

– Сразу я не отвечу вам. Но соглашусь, что были определенные проблемы, поэтому есть над чем задуматься как тренерскому штабу, так и, безусловно, игрокам.

– Автоголы Михавка становятся какой-то аномалией. Это простое невезение?

– Оставьте его в покое. Сегодня я доволен его игрой – и в плане реализации замыслов, и его первым пасом. По-видимому, ему нужно пройти через эти испытания. Задавайте мне эти вопросы, а парня не трогайте. Для меня это вообще не проблема. Для меня, чтобы в каждой игре кто-то из наших игроков забивал в свои ворота – только мы в чужие пять забивали.

– Что с травмированными игроками, когда их ждать?

– Пихаленок понемногу начинает работать, но у него неприятное повреждение камбаловидной мышцы. По себе знаю, насколько тяжело в плане заживления, и насколько нужно быть внимательным, чтобы выдержать определенное время. Он находится только в начале обновления.

Что касается Попова, то он также будет только начинать работать в общей группе. Я еще думаю, есть ли смысл брать его с собой в Гамбург на матч с «Ференцварошем», поскольку он еще не готов, к тому же у него проблемы со спиной, и он тяжело переносит все переезды. Возможно, он останется в Киеве и будет работать по индивидуальной программе до следующего матча.

Ярмоленко вернулся, у Шапаренко, к счастью, нет никаких осложнений с порезами, которые у него были, и он сегодня отыграл довольно неплохую игру, хотя есть моменты, на которых нужно будет сосредоточить внимание. А вообще могу сказать, что на атаку мы сегодня работали гораздо лучше, чем в обороне.

– Для вас, как для тренера, победа со счетом 5:2 приемлема? Или лучше было победить, например, со счетом 2:0?

– Мы готовимся к каждой конкретной игре, разбираем соперника, акцентируем внимание на их действиях. Победа есть победа, как бы то ни было. Безусловно, хочется, чтобы был ноль в своих воротах, а в чужих – как можно больше. Но мы выходим играть против команд, которые ставят перед собой какие-то задачи и пытаются их решать с учетом тех или иных моментов и игроков, которые есть в их распоряжении. Честно говоря, у меня двоякое отношение к сегодняшней победе. С одной стороны, я доволен, с другой – не очень.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
58’
ГОЛ ! Автогол забил Тарас Михавко (Динамо Киев).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
39’
ГОЛ ! Автогол забил Станислав-Нури Малыш (Ингулец).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Александр Шовковский пресс-конференция Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Динамо - Ингулец Тарас Михавко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Rabotnichki
Проблеми зі стандартами як були так і залишились, нічого не змінилось. Ще, що мене давно дивує дисципліна в захисті. Гравці просто напросто недопрацьовують зі своїми гравцями. Сьогодні це зробив Ванат, коли був автогол. Невже так важко бігти зі своїм гравцем до кінця???
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+4
valerafan1
Шовковський явно лукавить. Голи Михавка це вже проблема. Один  - випадковість, два - ну так вийшло, то три - це вже закономірність.  Гравець явно втрачає позицію, координованість рухів.  І якщо для Шовковського в цьому нічого страшного, то він є посереднім тренером. А для нас, вболівальників Динамо це дуже тривожний дзвінок. Попереду матчі в Європі, да і в чемпіонаті вся боротьба попереду.
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0
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TolsTIyELF
Дебил. Видна ребровскпя школа. Матвиенко брнда михавко сливают матчи, а тренер их щащишает.
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-4
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