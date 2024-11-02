Динамо Киев

В воскресенье, 3 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо»» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Динамо

Команда Александра Шовковского возглавляет турнирную таблицу нашего чемпионата. Киевляне набрали одинаковое количество очков с «Александрией», но опережают «желто-черных» по дополнительным показателям. При этом «бело-синие» вместе с «Рухом» имеют наименьшее количество пропущенных голов (6 мячей). Благодаря успешным результатам на внутренней арене главный тренер «бело-синих» номинирован на звание лучшего тренера УПЛ в октябре. В прошлом туре «Динамо» было близко к первому поражению в чемпионате, но сумело вырвать ничью у «Шахтера». После этого «бело-синие» с трудом преодолели кубковый барьер, в дополнительное время забив решающий гол полтавской «Ворскле».

«Динамо» находится в плотном графике, но в распоряжении тренерского штаба киевской команды достаточно мастеровитых футболистов для проведения ротации. Правда, проблем «бело-синим» добавляют травмы футболистов. В лазарете находятся Попов, Шапаренко, Шепелев, Пихаленок, Себальос, Ярмоленко. После травмы восстановился защитник Максим Дячук, который вернулся на поле и провел полный матч против «Ворсклы» в середине недели. «Чувствую себя хорошо. Рад, что сыграл уже полный матч, это дает мне больше мотивации и эмоций. Реабилитация проходила тяжело, были свои нюансы, но сейчас все хорошо», - отметил Дячук..

Ингулец

Петровская команда является аутсайдером чемпионата, замыкая турнирную таблицу. «Ингулец» единственный пока идет с нулем в графе побед. Но при этом нельзя сказать, что игра «желто-красных выглядит безнадежно. Только в одном поединке у петровцев произошел провал, когда они проиграли «Руху» со счетом 0:5. Еще в одной встрече они проиграли с разницей в два мяча (ЛНЗ – 0:2), а в остальных матчах оказывали достойное сопротивление своим соперникам.

Из персоналий отметим уверенную игру голкипера «Ингульца» Алексея Паламарчука, как бы парадоксально это ни звучало. Вратарь петровцев даже является кандидатом на звание лучшего футболиста УПЛ прошлого месяца. Паламарчук добился исторического достижения: в трех предыдущих встречах своей команды голкипер отражал пенальти в исполнении соперников, и такое произошло впервые в чемпионатах Украины. Под вопросом участие в предстоящем матче получившего повреждение полузащитника Александра Козака.

Статистика встреч

Ранее команды провели пять очных дуэлей: 3 победы одержало «Динамо», 1 раз успех праздновал «Ингулец» и еще 1 встреча завершилась вничью. Забитые мячи 10:4 в пользу киевлян. Предыдущее противостояние соперников состоялось в Киеве в марте 2023 года, и «желто-красные» неожиданно обыграли хозяев поля со счетом 2:0. Голы в ворота Руслана Нещерета тогда забили Козак и Одарюк.

Прогноз на противостояние

На поле встретятся лидер чемпионата и аутсайдер. Но считаем, что «Динамо» будет непросто одолеть команду Василия Кобина. Тренерский штаб киевлян, скорее всего, снова прибегнет к ротации, ведь на следующей неделе «бело-синие» проведут очередной матч Лиги Европы. Нашим прогнозом будет победа «Ингульца» с форой +2.0.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Дячук, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Андриевский, Брагару, Буяльский, Кабаев, Герреро

«Ингулец»: Паламарчук, Мысык, Виливальд, Шершень, Сидоренко, Пятов, Волохатый, Могильный, Сад, Белоцерковец, Ситало