Только семь голов. Динамо и Ингулец устроили феерию в Киеве
Команды могли забить гораздо больше, но киевлянам для первого места и того хватило
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Украинская Премьер-лига. 16 тур.
«Динамо» – «Ингулец» – 5:2
Голы: Ванат, 3, 44, Кабаев , 25, Малыш, 39, аг, Шапаренко, 73 – Кисленко, 34, Михавко, 57, аг
Предупреждения: Пушкарев, 35, Мысык, 63
«Динамо»: Бущан – Тымчик, Михавко, Биловар, Дубинчак – Бражко, Шапаренко (Михайленко, 80) – Караваев (Рубчинский, 72), Буяльский (Ярмоленко, 72), Кабаев (Волошин, 85) – Ванат (Герреро, 85)
«Ингулец»: Паламарчук – Пушкарев (Дубилей, 72), Малыш, Вилливальд, Мысык – Петько (Лисняк, 46) – Белоцерковец (Козыренко, 78), Пятов, Волохатый, Могильный – Кисленко (Ситало, 72)
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)
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А так з перемогою.
Кротам бажаю луснути від злості, ху я вам в рота!🖕
ФК "Динамо" (Київ) - ФФФФФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!
!!!
Тільки ДК може влаштувати феєрію голів з аутсайдером ЧУ у всі ворота ))
На жаль, деякі моменти набуваються тільки за рахунок футбольного досвіду, проте особисто я бажаю бачити ФК "Інгулець" з Петрового у загальному етапі ЛК. Що-що, а кваліфікацію до ЛК В. Кобін зможе подолати. Особисто я в цьому впевнений.