Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Только семь голов. Динамо и Ингулец устроили феерию в Киеве
Премьер-лига
Динамо Киев
03.11.2024 18:00 – FT 5 : 2
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 19:53 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:58
1139
55

Только семь голов. Динамо и Ингулец устроили феерию в Киеве

Команды могли забить гораздо больше, но киевлянам для первого места и того хватило

03 ноября 2024, 19:53 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:58
1139
55
Только семь голов. Динамо и Ингулец устроили феерию в Киеве
Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Динамо» – «Ингулец» – 5:2

Голы: Ванат, 3, 44, Кабаев , 25, Малыш, 39, аг, Шапаренко, 73 – Кисленко, 34, Михавко, 57, аг

Предупреждения: Пушкарев, 35, Мысык, 63

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Михавко, Биловар, Дубинчак – Бражко, Шапаренко (Михайленко, 80) – Караваев (Рубчинский, 72), Буяльский (Ярмоленко, 72), Кабаев (Волошин, 85) – Ванат (Герреро, 85)

«Ингулец»: Паламарчук – Пушкарев (Дубилей, 72), Малыш, Вилливальд, Мысык – Петько (Лисняк, 46) – Белоцерковец (Козыренко, 78), Пятов, Волохатый, Могильный – Кисленко (Ситало, 72)

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Эдуард САРАПИЙ: «Мы вскоре догоним «Александрию»
ФИЛИППОВ: «Для меня промежуточное первое место пока что ничего не значит»
Сергей КРАВЧЕНКО: «Наш усердный труд конвертируется в результат»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Динамо - Ингулец отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
Футбол | 03 ноября 2024, 09:42 11
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера

Анатолий Трубин получил порцию критики от фанатов

ВИДЕО. Седьмая ракетка мира на Итоговом не сразу поняла, что уже проиграла
Теннис | 02 ноября 2024, 20:31 0
ВИДЕО. Седьмая ракетка мира на Итоговом не сразу поняла, что уже проиграла
ВИДЕО. Седьмая ракетка мира на Итоговом не сразу поняла, что уже проиграла

Забавный эпизод после завершения матча между Ариной Соболенко и Чжэн Циньвень

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 03.11.2024, 09:01
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Барселона – Эспаньол – 3:1. Яркое каталонское дерби. Видео голов и обзор
Футбол | 03.11.2024, 19:47
Барселона – Эспаньол – 3:1. Яркое каталонское дерби. Видео голов и обзор
Барселона – Эспаньол – 3:1. Яркое каталонское дерби. Видео голов и обзор
Игроки Реала раздражены поведением Мбаппе. Что не нравится?
Футбол | 03.11.2024, 15:44
Игроки Реала раздражены поведением Мбаппе. Что не нравится?
Игроки Реала раздражены поведением Мбаппе. Что не нравится?
Комментарии 55
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Отсоман - пліснява і клоун ☝️
Ответить
+8
Показать Скрыть 7 ответов
Boodya
Отсоман, досить блазнювати і обсиратись
Ответить
+7
Віктор Коробка
Підсумок матчу був цілком прогнозованим, але такий футбол цікаво спостерігати. Інгулець вирішив не ставити автобус, а грати з "відкритим забралом", що не може не викликати повагу.
Ответить
+4
Gargantua81
очень хорошо в последних матчах на атаку играет Дубинчак. Я от него давно этого жду, надеюсь наконец он нашел свою игру.
Есть также прогресс от Бражко, больше острых передач и ударов. Но надо еще больше.
Ответить
+3
ILLUMINATOR
С Победой! Почему не играет Себальйос? Его надо ставить вместо Михавко
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Дуже розвесела гра була, на зустрічних курсах. Як у школі коли старший клас вийшов, для сміху, поганяти м'яча з середнім класом. Повного задоволення не отримав , не дивлячись на рахунок, дуже слабко захист виглядав, вайлувато грали, Інгулець міг же і ще забити. Михавко реально вже не смішно. 
А так з перемогою.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Гуньдяївці обісрані суркіса, чому знову коли фк гуньдяй суркіса грає у Києві, ви ніколи не їздите на стадіон, а за мило та мівіну ховаєтесь на сайті та всераєтесь, а потім ще кажете про якусь там популярність фк гуньдяй суркіса, вся популярність фк гуньдяй це коли ви всераєтесь на сайті з різних акаунтів за мило та мівіну від свого господаря кацапського щура суркіса🥳 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
_Quantum19_
Ответить
0
Pavel_i_CO
Біженці з Юзівки сьогодні максимально агресивні.. Це приємно. Ну а Динамо Київ здобуває чергову впевнену перемогу 
Ответить
0
apepa
Антидинамовцы! Украинцы! Братья! Держим наши кулаки за Ференцварош! Шьём флаги и шарфики этого венгерского клуба и отправляемся в четверг в Гамбург болеть против сепаров из кончы заспы! динамовские вонючки должны по полной отгрести в этой игре!
Ответить
0
BAD👣BOY
Вітаю всіх фанатів київського клубу, тримаємо кулаки за Динамо✊ крокуємо далі за перемогою🏆
Кротам бажаю луснути від злості, ху я вам в рота!🖕
Ответить
-1
_Quantum19_
Такі ганебні забиті м'ячі - вже давно норма для ФК "Динамо" (Київ).)
ФК "Динамо" (Київ) - ФФФФФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!
!!!
Ответить
-2
serhiy
Динамо ,молодці, в пів ноги виграли ,не напружуючись. Шкода що пропускаєм . Ну а бамбасята-як завжди -на бутилки ! ) 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Ukraine
Ну обʼєктивно…
Тільки ДК може влаштувати феєрію голів з аутсайдером ЧУ у всі ворота ))
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Остання команда лізі європи перемогла останню команду чемпіоната України, тепер треба перемагати слабкий ференцварош і все буде добре🥳
Ответить
-7
Показать Скрыть 8 ответов
дыряво с пердя 🤣
дыр-дыр-дыр-дыр дыр очка натянула Ингулюшу, теперь смазываем все дыр очку на четверг
Ответить
-8
Показать Скрыть 7 ответов
_Quantum19_
ФК "Динамо" (Київ) - ФФФФУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
-9
Показать Скрыть 2 ответа
_Quantum19_
Респект В. Кобіну та його команді за справді цікавий футбол, що вони його демонструють.
На жаль, деякі моменти набуваються тільки за рахунок футбольного досвіду, проте особисто я бажаю бачити ФК "Інгулець" з Петрового у загальному етапі ЛК. Що-що, а кваліфікацію до ЛК В. Кобін зможе подолати. Особисто я в цьому впевнений.
Ответить
-10
Показать Скрыть 6 ответов
Отаман
Bodya (D1927K), досить тобі жалітися обісраний щур🐁
Ответить
-10
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
03.11.2024, 07:44 1
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая девушка Дрогба, покорившая короля Стемфорд Бридж
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая девушка Дрогба, покорившая короля Стемфорд Бридж
02.11.2024, 05:23 1
Футбол
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
02.11.2024, 19:45 10
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
01.11.2024, 16:29 19
Футбол
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем