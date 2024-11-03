Только семь голов. Динамо и Ингулец устроили феерию в Киеве

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Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Динамо» – «Ингулец» – 5:2

Голы: Ванат, 3, 44, Кабаев , 25, Малыш, 39, аг, Шапаренко, 73 – Кисленко, 34, Михавко, 57, аг

Предупреждения: Пушкарев, 35, Мысык, 63

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Михавко, Биловар, Дубинчак – Бражко, Шапаренко (Михайленко, 80) – Караваев (Рубчинский, 72), Буяльский (Ярмоленко, 72), Кабаев (Волошин, 85) – Ванат (Герреро, 85)

«Ингулец»: Паламарчук – Пушкарев (Дубилей, 72), Малыш, Вилливальд, Мысык – Петько (Лисняк, 46) – Белоцерковец (Козыренко, 78), Пятов, Волохатый, Могильный – Кисленко (Ситало, 72)

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА