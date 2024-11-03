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Премьер-лига
Динамо Киев
03.11.2024 18:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 06:54 |
123
0

Динамо – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 132 тура Украинской Премьер-лиги

03 ноября 2024, 06:54 |
123
0
Динамо – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев

В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Александра Шовковского лидирует в чемпионате, имея одинаковое количество очков с «Александрией», но опережая ее по дополнительным показателям. «Динамо» демонстрирует надежную оборону, хотя недавно с трудом избежало поражения от «Шахтера» и едва одолело «Ворсклу» в кубковом матче (2:1). У команды есть проблемы с повреждениями ключевых игроков, однако вернулся восстановившийся после травмы защитник Максим Дячук.

Между тем «Ингулец» остается без побед в чемпионате, но демонстрирует характер во многих матчах, а голкипер Алексей Паламарчук отличился серией отраженных пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
3 ноября 2024 -
18:00
Ингулец
Фора Ингульца (+2.0) 2.30 Сделать ставку
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Динамо - Ингулец текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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