Динамо Киев

В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

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Команда Александра Шовковского лидирует в чемпионате, имея одинаковое количество очков с «Александрией», но опережая ее по дополнительным показателям. «Динамо» демонстрирует надежную оборону, хотя недавно с трудом избежало поражения от «Шахтера» и едва одолело «Ворсклу» в кубковом матче (2:1). У команды есть проблемы с повреждениями ключевых игроков, однако вернулся восстановившийся после травмы защитник Максим Дячук.

Между тем «Ингулец» остается без побед в чемпионате, но демонстрирует характер во многих матчах, а голкипер Алексей Паламарчук отличился серией отраженных пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец» в украинской версии сайта.