Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины

Стадия 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины - это то, чему были посвящены все разговоры в футбольном контексте посреди этой рабочей недели в нашей стране. И поговорить здесь было действительно о чем. В частности, отдельного внимания заслуживало противостояние в Полтаве, где местная «Ворскла» принимала киевское «Динамо», и при этом статус финалиста прошлогоднего розыгрыша соревнований имел не, казалось бы, очевидный фаворит этой пары.

Однако «зелено-белые» весной этого года добирались до столь высокого этапа соревнований под руководством Сергея Долганского, у которого в этом сезоне заметно не задалось начало кампании, поэтому руководство клуба посреди прошлой недели решило провести ротацию на позиции главного тренера, и уже на игру против ровенского «Вереса» в чемпионате команду выводил новый/старый руководитель Юрий Максимов. «Бело-синие» тем временем потребности в изменениях не имели, а вот от отдыха после еврокубковой неудачи в Риме и ничьей в Классическом - точно бы не отказались.

В Полтаве в последнее время немало разговоров велось вокруг темы качества футбольного покрытия, поэтому на этот раз нас встречал вполне приличного вида зеленый «ковер», на котором командам играть было значительно более приятно, чем было в свое время, когда сюда приехал львовский «Рух». От этого и футбол был динамичным, поэтому даже в довольно прохладную погоду зрители на трибунах не замерзали.

Команды при этом порадовали голами еще до перерыва, что также стоит засчитать им в пользу. Сначала киевляне более уверенно держали мяч, но посреди тайма нарвались на контратаку и прострел с левого фланга от Корниенко на дальней штанге завершил Иеде. Однако и пяти минут не прошло, как Скляр на левом фланге собственной штрафной повалил на газон Волошина, после чего Герреро забил очень важный лично для него гол ударом с пенальти в левый нижний угол ворот.

Во втором тайме от обеих команд моментов вроде и хватало, однако он выдался не слишком насыщенным на события. «Динамо» сначала активно пыталось отыскать путь к забитым мячам, но без особых успехов, хотя и моменты Герреро и Брагару в чужой штрафной списать со счетов просто так не получится.

«Ворскла» зато более активно действовала именно в завершение основного времени игры, и поскольку Кане и Иеде свою активность впереди так и завершили без забитых мячей, то мы начали говорить уже и об овертаймах. Там история была немного иная - «зелено-белые» начали с атаки, создали отличную возможность забить для Ндукве, но тот проиграл дуэль Нещерету.

А уже через мгновение, когда только мы зашли на 100 минуту игрового времени, допустил страшную ошибку вратарь Исенко, когда пытался отразить дальний удар в исполнении Волошина, а вместо этого получилось так, что просто оставил мяч перед воротами для Ваната. Несмотря на все попытки команды Максимова спастись в дальнейшем, успеха она не имела.

В четвертьфинале Кубка Украины от отчетной пары команды сыграет киевское «Динамо», тогда как для полтавской «Ворсклы» турнирный путь подошел к завершению.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Ворскла» – «Динамо» Киев - 1:2

Голы: Иеде, 26 – Герреро, 31 (пен.), Ванат, 100

Предупреждения: Пердута, 90 – Дячук, 75, Дубинчак, 108

«Ворскла»: Исенко – Бацула (Черноморец, 105), Гучек, Хрипчук, Пердута – Корниенко (Ндукве, 60), Челядин (Кулаковский, 90+4), Скляр, Кане – Ковталюк (Нестеренко, 73), Иеде (Изотов, 105).

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 91), Дячук, Малыш (Михавко, 106), Караваев – Михайленко (Буяльский, 84), Андриевский (Бражко, 65) – Брагару (Кабаев, 65), Рубчинский, Волошин – Герреро (Ванат, 84).

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

ВОРСКЛА - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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