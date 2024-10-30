Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ: Прекрасно понимали, что будет непросто, учитывая обстоятельства
Кубок Украины
Ворскла
30.10.2024 15:30 – FT 1 : 2
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
30 октября 2024, 19:37 | Обновлено 30 октября 2024, 19:57
1057
0

ШОВКОВСКИЙ: Прекрасно понимали, что будет непросто, учитывая обстоятельства

Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после победы над Ворсклой в Кубке

30 октября 2024, 19:37 | Обновлено 30 октября 2024, 19:57
1057
0
ШОВКОВСКИЙ: Прекрасно понимали, что будет непросто, учитывая обстоятельства
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Ворскла Полтава и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтаве. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в экстра-тайме отличились только гости и вырвали победу (2:1).

После завершения встречи главный тренер Динамо Александр Шовковский провел пресс-конференцию:

– Поздравляю болельщиков команды с победой и выходом в следующий раунд Кубка Украины. Мы прекрасно понимали, что будет непросто, учитывая обстоятельства, о которых я много говорил после матча с «Шахтером», поэтому сейчас не хочу повторяться.

Вы видели, что сегодня у нас был полностью изменен состав – мы сделали ротацию и с учетом прошлого матча с «Шахтером», и следующего. Мы это сознательно делали и дали возможность сыграть многим футболистам. Вышло так, что пришлось играть 120 минут, ребята получили дополнительную нагрузку. Но главное, что мы решили задачу и вышли в следующий раунд.

– Сегодня Герреро забил первый мяч за «Динамо», насколько это событие важно для него?

– Думаю, для нападающего всегда важно забивать и чувствовать такие моменты. Он плодотворно поработал, цеплялся за мяч – это именно то, что мы от него ожидаем. В общем, с одиннадцатиметровой отметки мог пробить любой наш игрок.

События матча

99’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Герреро (Динамо Киев).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Самсон Иеде (Ворскла).
По теме:
Понадобился экстра-тайм. Верес и Оболонь определили четвертьфиналиста Кубка
Пресс-служба клуба потроллила экс-игрока за красную в матче Верес – Оболонь
МАКСИМОВ: «Такая игра, а на ней не было системы VAR»
Александр Шовковский Динамо Киев Ворскла Полтава Ворскла - Динамо пресс-конференция Кубок Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Бокс | 30 октября 2024, 07:06 0
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена

Флойд выделил боксеров из разных поколений

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Футбол | 30 октября 2024, 07:37 1
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 

Матч состоится 30 октября в 18:00 по Киеву

Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Футбол | 30.10.2024, 13:49
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Другие виды | 30.10.2024, 02:15
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом
Футбол | 30.10.2024, 20:55
Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом
Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 10
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 27
Футбол
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 04:46 9
Футбол
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
29.10.2024, 01:01
Бокс
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
28.10.2024, 19:13
Теннис
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
29.10.2024, 05:13 3
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 19:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем