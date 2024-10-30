ШОВКОВСКИЙ: Прекрасно понимали, что будет непросто, учитывая обстоятельства

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Ворскла Полтава и Динамо Киев.

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Поединок прошел на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтаве. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в экстра-тайме отличились только гости и вырвали победу (2:1).

После завершения встречи главный тренер Динамо Александр Шовковский провел пресс-конференцию:

– Поздравляю болельщиков команды с победой и выходом в следующий раунд Кубка Украины. Мы прекрасно понимали, что будет непросто, учитывая обстоятельства, о которых я много говорил после матча с «Шахтером», поэтому сейчас не хочу повторяться.

Вы видели, что сегодня у нас был полностью изменен состав – мы сделали ротацию и с учетом прошлого матча с «Шахтером», и следующего. Мы это сознательно делали и дали возможность сыграть многим футболистам. Вышло так, что пришлось играть 120 минут, ребята получили дополнительную нагрузку. Но главное, что мы решили задачу и вышли в следующий раунд.

– Сегодня Герреро забил первый мяч за «Динамо», насколько это событие важно для него?

– Думаю, для нападающего всегда важно забивать и чувствовать такие моменты. Он плодотворно поработал, цеплялся за мяч – это именно то, что мы от него ожидаем. В общем, с одиннадцатиметровой отметки мог пробить любой наш игрок.