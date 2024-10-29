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29 октября 2024, 14:37 |
461
0

Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины

Полтавчане давно не побеждали

29 октября 2024, 14:37 |
461
0
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
УПЛ

В среду, 30 октября, в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Ворскла» и киевское «Динамо».

Ворскла

После неудовлетворительных результатов в чемпионате руководство полтавского клуба решило прибегнуть к кардинальным решениям. Наставником команды был назначен хорошо знакомый болельщикам «зелено-белых» Юрий Максимов, который возглавлял «Ворсклу» в 2019-2022 годах и выводил полтавчан в финал Кубка Украины (решающий поединок тогда в серии пенальти команда Максимова проиграла именно «Динамо»). Первым испытанием для нового-старого коуча полтавской команды стала встреча в Ровно с «Вересом», завершившаяся результативной ничьей (2:2).

Предыдущая победа «зелено-белых» была зафиксирована в середине августа: с того времени 4 поражения и 4 ничейных результата. Полтавчане находятся на 12-м месте турнирной таблицы УПЛ, и это явно не та позиция, на которой хочет видеть команду руководство «Ворсклы». «Цели – самые амбициозные: от матча к матчу улучшать игру, соревноваться за места в турнирной таблице, дающие право представлять страну в европейских клубных кубковых турнирах», - сказано на официальном сайте «Ворсклы» в новости о назначении Максимова. Под вопросом участие в предстоящем матче защитника Ильи Крупского, который восстанавливается после повреждения.

Динамо

Киевляне находятся в сверхплотном графике, ведь за неделю им предстоит провести третью встречу. Головной боли тренерскому штабу Александра Шовковского добавляет непростая кадровая ситуация, связанная с травмами футболистов. В лазарете находятся Ярмоленко, Шепелев, Пихаленок, Себальос. Перед противостоянием с «Шахтером» выбыл из строя Шапаренко, а уже по ходу дуэли с «горняками» из-за повреждения покинул поле Попов.

В таких условиях «бело-синим» нужно добиваться поставленных целей. И если в Лиге Европы дела идут плохо (три поражения в трех матчах), то в чемпионате у киевлян все складывается удачно. Команда Шовковского возглавляет турнирную таблицу, по дополнительным показателям опережая «Александрию». В поединке против «Шахтера» динамовцы были близки к первому поражению в текущем сезоне УПЛ, но смогли вырвать ничью у принципиального соперника. Отметим с положительной стороны игру Биловара, которому довелось заменить травмированного Попова. Киевлянам заметно не хватало конструктивных действий в центре поля, зато этот недостаток компенсировала активная фланговая работа, благодаря чему удалось провести результативную атаку.

Статистика встреч

Всего «Ворскла» и «Динамо» провели 62 очные дуэли. 46 побед одержали «бело-синие», 5 раз успех праздновали полтавчане, еще 9 встреч завершились вничью. При этом «зелено-белые» еще не обыгрывали киевлян в Кубке Украины (3 матча). В текущем сезоне команды уже провели один поединок, завершившийся победой «Динамо» со счетом 3:1. В составе «бело-синих» результативными ударами отметились Себальос, Караваев и Пихаленок, а полтавчане ответили голом Иеде.

Прогноз на противостояние

После интенсивной встречи с «Шахтером» вполне ожидаемо, что тренерский штаб Шовковского снова прибегнет к ротации. Полтавчане находятся в поисках своей игры и будут полны решимости дать бой грозному сопернику. И все же, считаем, что «бело-синие» смогут увезти победу из Полтавы.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Черноморец, Гучек, Хрипчук, Пердута, Бацула, Челядин, Скляр, Кане, Ковталюк, Иеде

«Динамо»: Бущан, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Михайленко, Волошин, Буяльский, Кабаев, Герреро

Прогноз Sport.ua
Ворскла
30 октбря 2024 -
15:30
Динамо Киев
Победа Динамо 1.40 Сделать ставку
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