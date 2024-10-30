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Кубок Украины
Ворскла
30.10.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
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Кубок Украины
30 октября 2024, 01:45 |
40
0

Ворскла – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Украины

30 октября 2024, 01:45 |
40
0
Ворскла – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В среду, 30-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 15:30.

Юрий Максимов вернулся на должность главного тренера «зелено-белых» очень вовремя. Команда не выигрывает уже почти два месяца кряду и чемпионате опускается все ниже и ниже. Однако, «Ворскла» всегда делала особый акцент на Кубок, и в прошлом году добралась аж до финала. Повторить этот успех будет крайне сложно – уже в первом раунде придется играть против «Динамо», которое прошлый розыгрыш турнира провалило, а сейчас находится в процессе восстановления после Классического.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
30 октбря 2024 -
15:30
Динамо Киев
Победа Динамо 1.40 Сделать ставку
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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава Ворскла - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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