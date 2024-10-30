В среду, 30-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 15:30.

Юрий Максимов вернулся на должность главного тренера «зелено-белых» очень вовремя. Команда не выигрывает уже почти два месяца кряду и чемпионате опускается все ниже и ниже. Однако, «Ворскла» всегда делала особый акцент на Кубок, и в прошлом году добралась аж до финала. Повторить этот успех будет крайне сложно – уже в первом раунде придется играть против «Динамо», которое прошлый розыгрыш турнира провалило, а сейчас находится в процессе восстановления после Классического.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.