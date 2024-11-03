Динамо – Ингулец – 5:2. Два автогола, дубль и ассист Ваната. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2024/25
3 ноября прошел матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Поединок завершился победой бело-синих со счетом 5:2.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 12-й тур, 3 ноября
Динамо Киев – Ингулец – 5:2
Голы: Ванат, 3, 45, Кабаев, 25, Малыш, 39 (автогол), Шапаренко, 74 – Кисленко, 34, Михавко, 58 (автогол)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Ванат, 3 мин.
ГОЛ! 2:0 Кабаев, 25 мин.
ГОЛ! 2:1 Кисленко, 74 мин.
ГОЛ! 3:1 Малыш, 39 мин. (автогол)
ГОЛ! 4:1 Ванат, 45 мин.
ГОЛ! 4:2 Михавко, 58 мин. (автогол)
ГОЛ! 5:2 Шапаренко, 74 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды провели два разных тайма
Второй матч серии завершился победой Атланты со счетом 2:1 благодаря голу на 90+4-й