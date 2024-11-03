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  4. Динамо – Ингулец – 5:2. Два автогола, дубль и ассист Ваната. Видео голов
Премьер-лига
Динамо Киев
03.11.2024 18:00 – FT 5 : 2
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 20:25 |
2663
3

Динамо – Ингулец – 5:2. Два автогола, дубль и ассист Ваната. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2024/25

03 ноября 2024, 20:25 |
2663
3
Динамо – Ингулец – 5:2. Два автогола, дубль и ассист Ваната. Видео голов
ФК Динамо Киев

3 ноября прошел матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Поединок завершился победой бело-синих со счетом 5:2.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 12-й тур, 3 ноября

Динамо Киев – Ингулец – 5:2

Голы: Ванат, 3, 45, Кабаев, 25, Малыш, 39 (автогол), Шапаренко, 74 – Кисленко, 34, Михавко, 58 (автогол)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Ванат, 3 мин.

ГОЛ! 2:0 Кабаев, 25 мин.

ГОЛ! 2:1 Кисленко, 74 мин.

ГОЛ! 3:1 Малыш, 39 мин. (автогол)

ГОЛ! 4:1 Ванат, 45 мин.

ГОЛ! 4:2 Михавко, 58 мин. (автогол)

ГОЛ! 5:2 Шапаренко, 74 мин.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
58’
ГОЛ ! Автогол забил Тарас Михавко (Динамо Киев).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
39’
ГОЛ ! Автогол забил Станислав-Нури Малыш (Ингулец).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Украинская Премьер-лига Динамо Киев Ингулец Динамо - Ингулец видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Владислав Ванат Владислав Кабаев Станислав-Нури Малыш Тарас Михавко Сергей Кисленко Николай Шапаренко автогол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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COBA
В Михавка це вже в третє в останніх матчах? 
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