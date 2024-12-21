Анчелотти назвал клуб, который может оставить Барсу и Реал без титула Ла Ли

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заговорил о чемпионской гонке в испанской Ла Лиге, оценив шансы «Атлетико» на титул.

«В этом году борьба за чемпионат будет гораздо жестче, чем в предыдущие годы. Кроме «Реала» и «Барселоны», «Атлетико» тоже будет бороться упорно - у них есть ресурсы, чтобы конкурировать.

Это будет захватывающе до самого конца, и вполне возможно, что чемпионат выиграют с менее чем 90 очками этого года», – сказал Анчелотти.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей. У «Атлетико» 38 баллов после 17 матчей, но хуже разница забитых и пропущенных.«Реал» – третья ступенька с 37 баллами.

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