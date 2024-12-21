Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти назвал клуб, который может оставить Барсу и Реал без титула Ла Ли
Испания
21 декабря 2024, 22:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:48
910
0

Анчелотти назвал клуб, который может оставить Барсу и Реал без титула Ла Ли

Итальянец заявил, что «Атлетико» является претендентом на тилул Ла Лиги

21 декабря 2024, 22:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:48
910
0
Анчелотти назвал клуб, который может оставить Барсу и Реал без титула Ла Ли
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заговорил о чемпионской гонке в испанской Ла Лиге, оценив шансы «Атлетико» на титул.

«В этом году борьба за чемпионат будет гораздо жестче, чем в предыдущие годы. Кроме «Реала» и «Барселоны», «Атлетико» тоже будет бороться упорно - у них есть ресурсы, чтобы конкурировать.

Это будет захватывающе до самого конца, и вполне возможно, что чемпионат выиграют с менее чем 90 очками этого года», – сказал Анчелотти.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей. У «Атлетико» 38 баллов после 17 матчей, но хуже разница забитых и пропущенных.«Реал» – третья ступенька с 37 баллами.

Ранее Карло Анчелотти признался, как идет адаптация Килиана Мбаппе.

По теме:
Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ла Лига. Атлетик выиграл с камбэком, Сельта спокойно обыграла Реал Сосьедад
ВИДЕО. Звезда Динамо отличился ассистом в Испании, спас свою команду
Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Бокс | 21 декабря 2024, 08:20 0
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда

Старт шоу в Эр-Рияде запланирован на 17:30, Александр и Тайсон выйдут после 00:00

В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
Бокс | 21 декабря 2024, 07:41 4
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так

Красюк обратил внимание на бороду Тайсона

Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Бокс | 21.12.2024, 11:00
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Футбол | 21.12.2024, 20:09
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Серия А. Наполи спокойно обыграл Дженоа. Болонья не оставила шансов Торино
Футбол | 21.12.2024, 22:32
Серия А. Наполи спокойно обыграл Дженоа. Болонья не оставила шансов Торино
Серия А. Наполи спокойно обыграл Дженоа. Болонья не оставила шансов Торино
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
20.12.2024, 15:05 13
Футбол
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
20.12.2024, 15:42 90
Футбол
Усик отреагировал на нарушение Фьюри правил перед реваншем
Усик отреагировал на нарушение Фьюри правил перед реваншем
21.12.2024, 10:40
Бокс
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
19.12.2024, 17:54
Другие виды
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
20.12.2024, 13:03 24
Футбол
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
20.12.2024, 08:23 18
Бокс
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
20.12.2024, 23:15 2
Бокс
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
19.12.2024, 16:45 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем